600 triệu đồng, mua Toyota Raize hay Suzuki XL7?

Toyota Raize và Suzuki XL7 mặc dù không cùng phân khúc, nhưng cùng mức giá 600 triệu đồng lăn bánh nên đây vẫn là những sự lựa chọn khiến người dùng Việt phải phân vân.

Thích ngoại hình trẻ trung chọn Toyota Raize

Toyota Raize trẻ trung và năng động hơn. Ảnh Toyota.

Là mẫu xe thuộc phân khúc A-SUV, Toyota Raize nổi bật nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung, năng động và đậm chất thể thao. Mẫu SUV này sở hữu phần đầu xe mới với cụm đèn pha LED, bộ mâm dạng phay bóng 17 inch và cụm đèn hậu LED nổi khối đầy ấn tượng.

Đặc biệt, Toyota Raize hướng đến khách hàng trẻ cần xe di chuyển trong nội đô nên xe sở hữu 2 tông màu đầy năng động. Cùng với kích thước nhỏ gọn, Toyota Raize dễ dàng luồn lách trong nội đô ở những thành phố lớn.

Suzuki XL7 thiết kế cổ điển hơn. Ảnh Suzuki.

Trong khi đó, Suzuki XL7 là chiếc xe có phong cách thiết kế khá cổ điển với ngoại hình thực dùng. Chiếc MPV này không quá nổi bật, nhưng xe cũng được trang bị đèn pha LED, bộ mâm 16 inch, đèn hậu hình chữ "L" nhưng lại thiếu cánh gió phía sau khiến đuôi xe khá cụt.

Xét ở ngoại thất, Toyota Raize đang tỏ ra vượt trội so với Suzuki XL7 với thiết kế trẻ trung, năng động hơn.

Suzuki XL7 lợi thế nhờ 7 chỗ

Điểm mạnh của Suzuki XL7 là sở hữu không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt không gian trong xe và đương nhiên sẽ lợi thế hơn với những gia đình đông người.

Suzuki XL7 lợi thế nhờ 7 chỗ.

Trong khi đó, Toyota Raize chỉ là chiếc xe 5 chỗ truyền thống, không gian trên xe vẫn đủ rộng rãi ở mọi vị trí ngồi. Tuy nhiên, khi cần chở thêm người hoặc những gia đình đông thành viên, rõ ràng Toyota Raize bất lợi hơn đối thủ khá nhiều.

Còn xét về thiết kế, Toyota Raize trẻ trung hơn với khoang lái đầy hiện đại. Xe được bố trí màn hình giải trí đặt nổi trên táp-lô với kích thước 9 inch, vô-lăng thiết kế chỉn chu hơn và kết hợp lẫy chuyển số cùng màn hình kỹ thuật số phía sau.

Nội thất Toyota Raize trẻ trung. Ảnh Toyota.

Trong khi đó, Suzuki XL7 có thiết kế khoang lái khá đơn giản, màn hình giải trí trung tâm 10 inch, nhưng đồng hồ sau lái vẫn là dạng cơ truyền thống.

Toyota Raize an toàn hơn

Toyota Raize an toàn vượt trội. Ảnh Toyota.

Ở khía cạnh an toàn, Toyota Raize đang là chiếc xe dẫn đầu trong tầm giá lăn bánh 600 triệu đồng tại Việt Nam. Ngoài những tính năng an toàn tiêu chuẩn, xe còn sở hữu hệ thống cảnh báo điểm, cảnh báo phương tiện cắt ngang và 6 túi khí so với 2 túi khí của XL7.

Sức mạnh động cơ

Toyota Raize sử dụng động cơ tăng áp, tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh Toyota.

Toyota Raize được trang bị động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm đi kèm hộp số Direct Shift-CVT. Lợi thế của động cơ này là phù hợp với đô thị và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki XL7 dùng động cơ 1.5L. Ảnh Suzuki.

Với Suzuki XL7, xe dùng động cơ hút khí tự nhiên I4, dung tích 1.5L cho công suất 103 mã lực kết nối với hộp số tự động 4 cấp. Động cơ này trên XL7 với 7 chỗ ngồi sẽ không thực sự mạnh mẽ và cũng tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn Raize.

Nhìn chung, nếu nhu cầu gia đình không cần 7 chỗ thì Toyota Raize đang là chiếc xe chiếm lợi thế hơn Suzuki XL7 ở mọi mặt trong tầm giá lăn bánh 600 triệu đồng.