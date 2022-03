7 cá thể hổ con làm quen với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Cận cảnh quá trình chuyển 7 cá thể hổ vào khu nuôi nhốt riêng biệt trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó, ngày 1/8/2021 lực lượng chức năng thu giữ 7 cá thể hổ bị vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó toàn bộ 7 cá thể hổ con được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc. Mọi chi phí do SVW chi trả.

Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21 kg.

Sau hơn 8 tháng chăm sóc, các cá thể hổ con đều có cân nặng khoảng 50 kg. Ảnh: Văn Hoàng

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra "Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng", phản ánh thông tin sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa); cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Tháng 2/2022 một đối tượng nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ trưởng thành đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù.