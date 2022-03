Bàn giao 7 cá thể hổ Đông Dương quý hiếm cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, 7 cá thể hổ con từ 1-1,5 tháng tuổi là tang vật của vụ án buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép mà VQG Pù Mát phối hợp với SVW tiếp nhận từ Công an tỉnh Nghệ An vào ngày 1/8/2021. Hiện tại, các cá thể hổ đều khỏe mạnh, cá thể nhỏ nhất 56kg, cá thể lớn nhất 64kg.



Trước đó, nhân viên chăm sóc đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển bằng phương pháp cho ăn trong lồng nhỏ trong chuồng nuôi.

Trước khi vận chuyển các cá thể hổ Đông Dương được dụ vào lồng sắt để làm quen. Ảnh: SVW

Anh Đặng Thanh Tuấn, nhân viên chăm sóc của Trung tâm cứu hộ ĐVHD - VQG Pù Mát cho biết: "Để chuẩn bị chuyển giao, chúng tôi đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển từ cách đây 2 tháng. Lồng dài 1m2, được tính toán phù hợp để có thể đưa vào chuồng nuôi dễ dàng. Hàng ngày, chúng tôi cho thức ăn vào trong góc lồng, tập cho chúng vào ăn để chúng không có cảm giác sợ hãi. Lồng cũng được dùng để kiểm tra sức khỏe, cân nặng định kỳ cho hổ."

Hai cá thể hổ số 4 và số 7 được cho là khó nhất đã được các nhân viên chăm sóc tiến hành dụ vào lồng vận chuyển đầu tiên. Các cá thể hổ sẽ được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng, mái che lợp lá cọ để chống nắng nóng, 2 bên có lỗ thông khí đảm bảo đủ thông thoáng, tránh gió lùa quá mạnh hoặc không đủ không khí thoáng mát cho hổ. Các lồng được buộc cố định với sàn và thành xe, tránh nghiêng, đổ lồng hoặc lồng bị dịch chuyển ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của các cá thể hổ trong quá trình vận chuyển.

Các cá thể hô con bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ trong một vụ án và bàn giao cho VQG Pù Mát chăm sóc hồi tháng 8/2021. Ảnh: SVW

Để tiếp nhận và chăm sóc 7 cá thể hổ này lâu dài, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở chuồng trại để nuôi cách ly, kiểm dịch động vật cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần thức ăn cho hổ đảm bảo phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Vườn cũng cử cán bộ kỹ thuật đến VQG Pù Mát tham gia học tập kinh nghiệm nuôi hổ. Các cá thể hổ sẽ trở .. phục vụ cho mục đích du lịch và nâng cao nhận thức.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW: "Những cá thể hổ này không thể thả về tự nhiên. Hổ trong môi trường nuôi nhốt không có hoặc đã mất khả năng săn mồi và sinh tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến cơ hội sống khi tái thả về tự nhiên của chúng gần như bằng không".

Sau hơn 8 tháng chăm sóc cá thể hổ lớn nhất đã nặng 64kg. Ảnh: SVW

"Việc chuyển các cá thể hổ này đến những đơn vị được cấp phép với điều kiện chăm sóc tốt và cơ sở vật chất đảm bảo phúc lợi động vật chính là giải pháp tốt nhất cho 7 cá thể hổ này. Bên cạnh việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng, hoạt động mở cửa cho khách tham quan chính là một nguồn lực tài chính hỗ trợ việc chăm sóc, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã" - ông Thái cho biết thêm.

Còn ông Trần Xuân Cường, Giám đốc VQG Pù Mát, cho biết: "Mặc dù khó khăn về điều kiện chuồng trại, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nhận nuôi các cá thể này nhằm đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho việc chăm sóc các cá thể hổ. Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi dưỡng, các cá thể hổ phát triển tốt, tăng cân nhanh nên điều kiện tại Pù Mát không thể đảm bảo cho việc chăm sóc lâu dài. Chúng tôi đã xin ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An để chuyển giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ trong hơn 7 tháng qua là gần 900 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.

Ông Trần Xuân Cường - GĐ VQG Pù Mát và ông Đinh Huy Trí - Phó giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong buổi bàn giao và ký kết. Ảnh: SVW

Hổ Đông Dương thuộc danh mục loài Cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng với việc suy giảm môi trường sống là những nguyên nhân chính đẩy loài hổ này đến bờ vực tuyệt chủng. Lần cuối cùng Việt Nam ghi nhận cá thể hổ Đông Dương ngoài tự nhiên là cách đây hơn 20 năm.



Trước đó, ngày 1/8/2021 lực lượng chức năng thu giữ 7 cá thể hổ bị vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó toàn bộ 7 cá thể hổ con được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã VQG Pù Mát chăm sóc. Mọi chi phí do SVW chi trả.

Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21 kg.

Hai đối tượng vận chuyển hổ con bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ ngày 1/8/2021. Ảnh: SVW

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra "Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng", phản ánh thông tin sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa); cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Tháng 2/2022 một đối tượng nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ trưởng thành đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù.