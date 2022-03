8 cá thể hổ được giải cứu ở Nghệ An sẽ được chuyển đến Vườn thú Hà Nội

Video: Cá thể hổ trưởng thành nuôi nhốt tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm

Như Dân Việt đã thông tin, 8 cá thể trưởng thành được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ tại hai hộ dân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào ngày 4/8/2021 sau đó đưa đến bảo vệ và chăm sóc ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

7 cá thể hổ khác được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và thu giữ tại huyện Diễn Châu ngày 1/8/2021 sau đó giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 1/3, Ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng Phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) cho biết: "UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho Vườn thú Hà Nội tiếp nhận 8 con hổ đang được gửi tạm ở khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho Vườn thú Hà Nội trong thời gian tới".

"Bởi trước đó Vườn thú Hà Nội đã có Văn bản xin tiếp nhận và tỉnh Nghệ An đã có Văn bản đồng ý. Thời gian cụ thể vận chuyển ra Hà Nội chưa được xác định. Tuy nhiên việc vận chuyển sẽ do các đơn vị có chuyên môn và nhiều ban ngành liên quan giám sát" - ông Minh thông tin.

Một trong 8 cá thể hổ tịch thu tại hai hộ dân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang được bảo vệ, chăm sóc tốt tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: VH

8 cá thể hổ đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nằm trong số 17 cá thể hổ do Công an Nghệ An điều tra, giải cứu tại 2 hộ nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển 8 cá thể bị chết trước khi đến khu sinh thái, 1 cá thể chết sau đó vài ngày.

Xác nhận với Dân Việt chiều nay (1/3) đại diện Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm xác nhận thông tin sẽ chuyển 8 cá thể còn sống ra Vườn thú Hà Nội trong thời gian tới. Còn 9 cá thể hổ đã chết là tang vật của vụ án đang chờ xét xử.

Ngoài ra, 7 cá thể hổ con khác cũng do Công an tỉnh Nghệ An phát hiện hôm 1/8/2021 đang được Vườn quốc gia Pù Mát bảo vệ và chăm sóc sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 1/3, Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình) muốn tiếp nhận đàn hổ này và đã được tỉnh Quảng Bình đồng ý. Đàn hổ dự kiến sẽ được bàn giao vào ngày 20/3.

Cũng trong chiều nay (1/3) chia sẻ với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), 7 cá thể hổ con hiện sức khỏe, sinh trưởng phát triển tốt, đủ điều kiện để vận chuyển đến nơi mới tốt hơn. Ở vườn thú, chúng sẽ góp phần phục vụ mục đích du lịch sinh thái, nâng cao nhận thức giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã".

"Hiện nay mỗi tháng chi phí nuôi 7 hổ con là khoảng 100 triệu đồng, mọi kính phí nuôi 7 tháng nay do SVW chi trả", ông Thái nói.

Một trong 7 cá thể hổ con sau khi được Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc hiện nay đang phát triển tốt. Dự kiến ngày 20/3 tới đây sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ. Ảnh chụp 1/3: VH

Trước đó, như Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra "Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng", phản ánh thông tin sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa), cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Trước đó, ngày 1/8/2021 lực lượng chức năng cũng thu giữ 7 cá thể hổ bị vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21kg.