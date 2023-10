7 cây cảnh hoa thắm, lá xanh nhưng bất trị, chẳng chăm cũng "ngập úng" vườn, cẩn thận kẻo hối hận

Bất cứ ai thích trồng cây cảnh đều biết rằng mỗi loài hoa, loài cây có thói quen sinh trưởng khác nhau. Một số loài rất mong manh, khó sống nhưng loài khác chẳng cần tốn công gì cũng sinh trưởng như vũ bão.

Thậm chí, có loài còn trở thành mối đe dọa cho khu vườn của bạn, khi đó bạn muốn dọn sạch chúng cũng rất khó.

Hãy xem những cây cảnh nào dễ trở thành kẻ xâm lấn bất hảo mà bạn cần thận trọng khi trồng nhé!



Ảnh minh họa Min.news

1. Cây cảnh: Cỏ tiền đồng

Cỏ tiền đồng là cây cảnh phổ biến có thể đặt trên bậu cửa sổ hoặc trên bàn. Nó tươi mới, thanh lịch và được yêu thích.

Tuy nhiên, chúng rất dễ sống nhưng lại có khả năng phát triển bất hảo, đòi hỏi bạn phải chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, nếu không chúng dễ thành một đống lộn xộn.

Nếu bạn trồng tùy ý chúng ngoài sân còn tai hại hơn. Cây cảnh này sẽ nhanh chóng lan rộng và bò khắp vườn, nhất là nơi nào có nhiều nước, ẩm thấp.

Ảnh minh họa Min.news

Loài này dễ sống đến mức chỉ cần 1 mẩu rễ nhò là chúng lại có thể ngóc đầu trở lại và nhanh chóng lan ra thành một khu vực rậm rạp.

Nhất là vào mùa hè mưa nhiều, cây cảnh có thể phủ kín sân trong một vài ngày, hoàn toàn không thể loại bỏ được.

Có người bỏ ra cả ngày để dọn cỏ đồng tiền ra khỏi sân nhà mình nhưng chỉ sau 1 cơm mưa, đồng tiền lại mọc lên như nấm sau mưa.

Ảnh minh họa Min.news

Vì vậy, bạn hãy thận trọng khi quyết định trồng cỏ đồng tiền. Đây là thảm cỏ xanh rất quyến rũ, tươi tốt nhưng cũng rất bất trị.

Cách tốt nhất là bạn nên kiếm các bồn lớn và trồng chúng trong đó. Chỉ cần canh tác nửa đất, nửa nước, phơi nắng nhiều, bón phân 2 lần/tháng, tưới nước kịp thời là cây cảnh sẽ tặng bạn 1 màu xanh mát mắt.

Ảnh minh họa monaconatureencyclopedia

2. Cây cảnh: Ngũ sắc

Cây cảnh ngũ sắc là cây xâm lấn, là cây thân thảo lâu năm, có hoa rất đẹp nhưng có mùi hăng. Loài hoa này còn có cái tên nôm na là "hoa hôi", ở nông thôn có thể nhìn thấy rất nhiều ở các khe núi, cánh đồng, bãi hoang.

Nhiều người cũng thích trồng cây cảnh này làm hàng rào để ngắm hoa đẹp và đuổi muỗi. Cây cảnh có hoa đẹp, thời gian ra hoa dài nên rất được ưa thích trồng ở vườn. Những năm gần đây, hoa ngũ sắc còn trở thành cây cảnh bonsai được ưa thích.

Tuy loài hoa này rất rực rỡ, dễ trồng, không mất công chăm sóc nhưng bạn cũng nên thận trọng khi trồng.

Ảnh minh họa gardenia

Vì loài hoa của chúng có mùi hôi nên bạn không nên trồng trong nhà hoặc ở gần nơi bạn thường nghỉ ngơi, thư giãn.

Ngoài ra, rễ của ngũ sắc phát triển rất nhanh, có thể nhanh chóng thống trị cả vùng rộng lớn, lấn át những cây cối khác và rất khó loại bỏ.

Hoa mận ngũ sắc dại, thường được gọi là "hoa hôi", có thể tìm thấy ở nhiều khe núi, cánh đồng. Mặc dù nhìn từ xa trông rất đẹp và có đặc tính đuổi muỗi nên nhiều người thích trồng trong sân nhà nhưng sau khi trồng thì hầu hết mọi người đều hối hận.

Bởi vì một khi mận ngũ sắc phát triển sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cây khác. Nó có thể thống trị một khu vực và rất khó để loại bỏ.

Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh này còn có khả năng giải phóng các hóa chất đặc biệt khiến các loại cây khác khó thích nghi và khô héo. Cây ngũ sắc đi đến đâu hầu như không có loài thực vật nào khác tồn tại được.

Nhiều người đã hối hận sau khi trồng ngũ sắc dưới vườn nhưng muốn dọn sạch chúng lại rất khó khăn. Chúng giống như một con thú nhỏ bất tử, dọn sạch lại ngóc đầu dậy.

Nếu bạn muốn trồng cây cảnh ngũ sắc thì hãy cho chúng vào chậu nhé!

Ảnh minh họa Min.news

3. Cây cảnh: Mẫu đơn thân thảo

Mẫu đơn thân thảo (Paeonia suffruticosa) có cái tên nghe có vẻ quyến rũ nhưng thực chất lại là một kẻ "bất hảo".

Nó là một loại cây dây leo, đặc biệt phát triển rất nhanh. Cành cây đi đến đâu cũng có thể nở ra rất nhiều hoa kép màu hồng, đẹp tuyệt trần. Cây cảnh này vừa phát triển vừa liên tục nở hoa suốt mùa hè và mùa thu miễn là có giàn leo lên.

Hoa mẫu đơn thân thảo nở màu hồng, màu tím nhạt xao xuyến, cánh hoa xếp thành từng lớp rất đẹp. Cành của nó có khả năng leo trèo mạnh mẽ và có thể bám vào bất cứ chỗ nào chúng chạm đến.

Ảnh minh họa Min.news

Hơn nữa, bộ rễ cũng nhanh chóng lan ra đầy đất, không thể nào dọn dẹp sạch. Mấu chốt là, nếu cây cảnh này quấn dây vào cây khác thì sẽ nhanh chóng "bóp chết" cây, thậm chí cả cỏ dại cũng không thoát khỏi tay của mẫu đơn thân thảo này.

Vì vậy, những người biết đến cây cảnh này thường không chọn trồng mà chọn trồng trong chậu. Chỉ cần bạn trồng chúng trong chậu lớn hơn một chút và bảo quản đúng cách, bạn có thể thưởng thức những bông hoa xinh đẹp của chúng.



Ảnh minh họa plants.ces.ncsu

4. Cây cảnh: Chua me đất

Có rất nhiều loại chua me đất với những chiếc lá xanh tươi và hoa màu vàng, hồng, tím, trắng... xinh đẹp. Chua me đất sinh sản bằng củ giống, thời kỳ ra hoa chủ yếu vào mùa đông xuân, chịu lạnh tốt, hoa tươi và thanh nhã, rất đẹp.

Dù là cây trồng trong chậu hay cây trồng trên mặt đất, cây cảnh này đều có giá trị trang trí cao. Cây cảnh này được nhiều người yêu thích dùng làm cây phủ xanh vườn nhưng chẳng mấy chốc họ lại hối hận.

Ảnh minh họa plants.ces.ncsu

Bởi vì khi muốn loại bỏ chua me đất để trồng các cây cảnh khác là quá khó. Cho dù bạn dọn dẹp bao lần, xới tung đất thì chỉ cần để sót 1 mảnh củ chua me đất là chúng nhanh chóng lại phát triển trở lại theo cấp số nhân.



Đặc biệt là cây chua me đất hoa hồng tím rất ngoan cường và sinh sản với tốc độ đáng báo động. Do đó, bạn đừng vì mê đắm vẻ xanh mướt của cây chua me đất mà vội trồng chúng ở sân vườn.

Nếu bạn muốn ngắm chúng hãy trồng trong chậu, điều này sẽ tránh được rắc rối ngập lụt vì cây ở quy mô lớn. Chỉ cần tưới nước vừa phải hàng ngày là cây sẽ nở hoa đẹp.

Ảnh minh họa Min.news

5. Cây cảnh: Sống đời Kalanchoe daigremontiana

Cây cảnh Kalanchoe daigremontiana này rất dễ trồng. Nếu trồng trong chậu, chỉ cần không ngập úng là phát triển tốt nhưng trồng cây cảnh này dưới đất lại là chuyện khác.

Loài mọng nước này nổi tiếng này là cây cảnh hoàn hảo dành cho người mới trở thành dân chơi cây cảnh. Nó rất dễ nhân giống một cách kỳ lạ. Những chiếc lá nhỏ mọc trên mép lá của chúng là những cây con lý tưởng.

Chỉ cần những "hạt giống" này rơi xuống đất là chúng nhanh chóng mọc thành những cây mới. Tốc độ nhân giống tự động này khiến chúng còn được mệnh danh là "mẹ ngàn con", "nhà máy đẻ".

Ảnh minh họa

Với tốc độ sinh trưởng như vậy, nếu bạn trồng dưới đất thì chẳng mấy chốc khu vườn nhà bạn trở thành thế giới của Kalanchoe daigremontiana. Sau một thời gian sinh trưởng ngắn, khu vực xung quanh sẽ gần như được bao phủ bởi sống đời này.

Khi đó, nếu bạn muốn dọn dẹp sẽ rất khó. Vì vậy, lời khuyên khi Kalanchoe daigremontiana tốt nhất không nên trồng dưới đất mà nên chọn cây trồng trong chậu.

Hãy trồng chúng trong một chậu lớn hơn, đón nhiều ánh nắng mặt trời và bón phân thích hợp, bạn sẽ có thể thưởng thức những chiếc lá xinh đẹp và những bông hoa quyến rũ của chúng.

Ảnh minh họa Min.news

6. Cây cảnh: Bạc hà

Bạc hà rất phổ biến trong cuộc sống. Nó có thể được sử dụng làm cây cảnh, rau ăn được và có thể đuổi muỗi. Lá bạc hà được phơi khô làm túi thơm không chỉ mang lại hương thơm mà còn giúp tinh thần sảng khoái.

Vì vậy, nhiều người chọn trồng một số cây bạc hà vì chúng rất thiết thực.

Nhưng nếu bạn trồng bạc hà trong sân, bạn sẽ khốn khổ vì nó trong một thời gian ngắn khi chúng lan nhanh như cỏ dại. Việc dọn dẹp sẽ rất khó khăn vì chỉ cần sót lại một mẩu rễ nhỏ là bạc hà lại tiếp tục mọc lên và lan rộng.

Ảnh minh họa Min.news

Có lần tôi trồng một bụi bạc hà nhỏ ở sân nhà. Hai năm sau, ngoài sân mọc đầy cây bạc hà. Sau mỗi cơn mưa, số lượng của chúng tăng gấp đôi. Việc nhổ bỏ cây không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn chúng phát triển.

Không rõ bạc hà có thực sự đuổi muỗi hay không nhưng sân của bạn chắc chắn sẽ bị bạc hà bành chướng và xâm chiếm. Trồng bạc hà trong chậu, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp, mùi thơm và ăn cây cảnh này.

Vì vậy, nếu bạn thích cây bạc hà, tốt nhất nên trồng nó trong một hoặc hai chậu, điều này sẽ giúp việc chăm sóc dễ dàng hơn mà không để lại hậu quả lâu dài.



Ảnh minh họa Min.news

7. Cây cảnh: Đăng tiêu

Hoa đăng tiêu (Campsis radicans seem) rất to và đẹp. Khi nở hoa, chúng treo thành chùm trên cành, trông rất dễ thương. Tuy nhiên, loài hoa này cũng là loài cây dễ gây "ngập úng" cho nhà bạn.

Cây cảnh này có khả năng chịu lạnh và chịu nóng, có khả năng sinh trưởng mạnh và khả năng leo trèo tuyệt vời. Nếu trồng dựa vào tường, cành của nó sẽ phát triển rễ trên không và mọc dọc theo tường. Nếu điều kiện ánh sáng và thông gió tốt thì tốc độ sinh trưởng của cây cảnh càng nhanh hơn.

Chỉ cần 2-3 năm là đủ để bao phủ toàn bộ bức tường nhà bạn và hệ thống rễ của nó sẽ tiếp tục mở rộng, nảy mầm những cây con mới khắp nơi.

Ảnh minh họa Min.news

Vì vậy, cây cảnh này có khả năng gây ra vết nứt trên tường.

Do đó, bạn nên thận trọng khi trồng cây cảnh đăng tiêu. Tốt nhất nên trồng cây cảnh này ở giữa sân, cách xa nhà, nếu không lâu ngày, cây cảnh này sẽ "ăn" nhà bạn.

Khi trồng cây cảnh này bạn nên trồng trong chậu lớn, cũng đừng cho nó leo lên tường nhà mà bắc giàn để chúng leo lên, cây cảnh có thể nở hoa từ mùa xuân đến mùa thu, thắp sáng ngôi nhà của bạn.

Ảnh minh họa Min.news

Bạn nên đặt cây cảnh ở nơi đón được nhiều ánh sáng, sử dụng phân bón hỗn hợp để bón cho cây cảnh. Bạn cũng có thể bón phân lân và kali thích hợp vào mùa hè để cây tiếp tục ra hoa.

Trên đây là 7 cây cảnh mà bạn nên cảnh giác khi muốn trồng chúng trong vườn. Cách tốt nhất là trồng chúng trong chậu, vừa được ngắm hoa mà không lo mối họa về sau.