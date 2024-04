7 công nhân nhà máy xi măng ở Yên Bái tử vong, ai phải chịu trách nhiệm?

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn chính thức gửi các cơ quan thông tấn báo chí về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại nhà máy xi măng.

Nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong. Ảnh: TP

Theo đó, trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, hậu quả làm 7 người tử vong và 3 người bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân trực tiếp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã xuống hiện trường nắm tình hình, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết vụ tai nạn.

Đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ gia đình bị nạn làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, có thể cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc. Việc này nhằm bảo vệ hiện trường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo ông Cường, trong vụ tai nạn trên, hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định. Vấn đề quan trọng trong vụ việc là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản, sửa chữa là gì?

Ngoài ra, làm rõ việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không, trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành thuộc về ai?

Đây là những vấn đề quan trọng để xác định sự vụ việc có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản, sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn, đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ luật hình sự.

Theo quy định, các loại máy móc, thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành, bảo quản, quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải được tập huấn về an toàn lao động. Việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình, quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Vì thế, trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp, không được tập huấn về an toàn lao động, công tác quản lý không đảm bảo an toàn, người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội danh nêu trên.

Vị chuyên gia cho rằng, vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi xác định có cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình.

Ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên.