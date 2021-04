Cho con làm việc nhà: Những việc như cắt cỏ, dọn rác, rửa bát có thể mang lại thành công sau này cho trẻ. “Cho trẻ làm việc nhà sẽ giúp con nhận ra trong cuộc sống, mình cần phải làm việc”, Julie Lythcott-Haims, cựu Trưởng khoa tại ĐH Stanford, Mỹ, tác giả cuốn How to Raise an Adult, chia sẻ trên Tech Insider. Tuy nhiên, khi yêu cầu làm việc nhà, phụ huynh nên tỏ ra nghiêm khắc nhưng không độc đoán, nhằm giúp con trưởng thành trong môi trường tôn trọng quyền lực mà không cảm thấy bị áp bức. Ảnh: Shutterstock.