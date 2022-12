7 điều quan trọng cần thực hiện trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Điều cần làm khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện các chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn thương tích, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trường trực thuộc Sở, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19 và dịch bệnh theo mùa khác; bảo đảm tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, có biện pháp giữ gìn sức khỏe cho học sinh khi thời tiết chuyển rét, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời những ngày rét đậm, rét hại.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao cảnh giác với các hoạt động trên mạng xã hội như: môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động, liên kết đào tạo, đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống...

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội. Phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, chủ động phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cảnh báo về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, học tập lao động tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, tiền ảo... đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng qua tin nhắn "rác", tin nhắn trúng thưởng... để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường trong đơn vị. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo. Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xẩy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép trong trường học.

Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng nâng cao trách nhiệm công vụ thực hiện nghiêm túc quy định về uống rượu, bia vui chơi đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lành mạnh.

Thực hiện nghiêm túc lịch trực lãnh đạo các ngày trong tuần, phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xẩy ra gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học. Thực hiện nghiêm lịch trực của bảo vệ để quản lý cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ, tết.