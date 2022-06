Ngày 22/6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5, năm 2022. Hội thi năm nay có sự tham gia của 8 đội đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tranh tài.

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân Khánh Hòa phát biểu tại hội thi. Ảnh: Công Tâm

Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông. Phần thi Lời chào nông dân, bằng hình thức hát, múa, thơ ca, các đội sẽ giới thiệu về thành phần của đội thi; về hoạt động hội; phong trào nông dân địa phương và thành phần của đội thi.

Đông đảo các đội và cổ động viên tham gia cổ vũ cho hội thi. Ảnh: C.T

Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Khánh Hòa được được tổ chức 5 năm một lần, Hội thi sẽ chuyển tải các kiến thức về nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, sẽ mở rộng giao lưu, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Clip: Hội thi Nhà nông dân đua tài tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, năm 2022.

Hội thi "Nhà nông đua tài" lần này còn chú trọng vào trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường,...

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội thi cũng nhằm phát huy khả năng hiểu biết kiến thức pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hiểu biết sâu hơn về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của tổ chức Hội Nông dân.

Phần thi lời chào nông dân của đội Khánh Vĩnh. Ảnh: Công Tâm

Điểm mới của Hội thi lần này, đòi hỏi các thí sinh có năng khiếu, am hiểu, kỹ năng thuyết trình, sự tự tin làm chủ tình huống, tư duy sáng tạo qua thuyết trình một trong những nội dung, vấn đề đã, đang và sẽ diễn ra trong đời sống, sản xuất như: Về sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản, hàng hóa của nông dân giai đoạn hiện nay; sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ số... trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; những hiểu biết về xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều đội thi trong trang phục mới tham gia. Ảnh: Công Tâm

Sau khi kết thúc 4 phần thi, căn cứ vào tổng số điểm của các đội thi, Ban giám khảo và Ban tổ chức hội thi sẽ chọn các đội có điểm số từ cao xuống thấp để trao các giải: nhất, nhì, ba và khuyến khích.