8 ngày có 5 người tử vong do đuối nước trên hồ Trị An 8 ngày có 5 người tử vong do đuối nước trên hồ Trị An

Từ ngày 1/4 đến nay trên hồ Trị An, khu vực thuộc huyện Vĩnh Cửu đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong.

