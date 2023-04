Đồng Nai: Phát hiện 2 thi thể trên hồ Trị An

Phát hiện 2 thi thể

Sáng 4/4, tin từ Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ phát hiện 2 thi thể dưới hồ Trị An đoạn thuộc ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Như vậy, chỉ từ ngày 2/4 đến 4/4, trên hồ Trị An thuộc xã Mã Đà đã có 3 người đuối nước thương tâm.

Hồ Trị An, nơi phát hiện 2 thi thể. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin, trước đó vào khuya 3/4, Công an xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu nhận được tin báo tại khu vực Lòng hồ Trị An, ấp 2 xã Mã Đà phát hiện có 1 thi thể bị vướng vào lưới đánh cá. Nhận tin báo, Công an xã Mã Đà và Công an huyện Vĩnh Cửu nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Bước đầu xác định nạn nhân là ông Vũ Quốc T. (SN 1987, ngụ ấp 1, Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Tuy nhiên tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 chiếc xe máy, 2 mũ bảo hiểm, cần câu nên nghi ngờ có thể còn 1 nạn nhân. Vì vậy, Công an huyện Vĩnh Cửu đã báo tin cho Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom nhờ tham gia cứu nạn cứu hộ.

Đến sáng 4/4, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm được nạn nhân còn lại là ông Phan Văn H. (SN 1978, ngụ huyện Trảng Bom).

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Những người có mặt cho biết, 2 nạn nhân tử vong có thể do trượt chân trong lúc đi câu cá dẫn đến gặp nạn. Nhưng do khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại nên không có ai phát hiện, ứng cứu.

Được biết, mới đây, vào ngày 2/4, cũng tại Hồ Trị An thuộc xã Mã Đà có 1 nam thanh niên bị đuối nước tử vong. Nạn nhân tử vong là anh Đ.B.T. (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ phát hiện anh T. đuối nước tử vong. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhân chứng kể lại vào tối 1/4, anh Đ.B.T. cùng 3 người bạn rủ nhau đến khu vực bãi bồi của lòng hồ Trị An (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cắm trại và chơi qua đêm. Tại đây, cả nhóm cùng vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi và dự kiến đến chiều tối 2/4 sẽ về.

Tuy nhiên đến trưa 2/4, do trời nắng nóng, khó chịu nên anh T. nói chuyện với bạn báo sẽ xuống tắm. Không có ai đi cùng xuống hồ nên chỉ mình anh T. xuống tắm, còn bạn ngồi cách khu vực anh T. tắm khoảng 100 mét. Chờ mãi không thấy anh T. quay trở lại bờ, nhóm bạn có đi tìm nhưng bất thành nên đã báo tin cho chính quyền địa phương nhờ ứng cứu.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đến gần 14 giờ cùng ngày, thi thể anh T. được tìm thấy và đưa vào bờ.