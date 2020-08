8 thuyền viên Quảng Bình bị chìm tàu, lênh đênh trên biển được cứu sống ra sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Toan (SN 1962, trú thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: "Tôi là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 91261 TS cùng với 7 thuyền viên đang hoạt động trên biển thì bất ngờ tàu bị phá nước, chìm tại tọa độ 17 độ 40 vĩ độ Bắc - 106 độ 52 Kinh độ Đông, cách cửa biển Nhật Lệ 20 hải lý về phía Đông Bắc".

Ông Đoàn Ngọc Toan - thuyền trưởng tàu cá vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc. Ảnh: PV

May mắn sống sót trên con tàu "định mệnh", ông Đoàn Ngọc Toan nhớ lại: "Khoảng 2h sáng 11/8, vừa đánh xong đợt ghẹ, thu lưới lên, một lúc sau, thấy mũi tàu bị nghiêng, tôi chạy xuống khoang thấy nước tràn vào ào ào. Tôi lấy bộ đàm gọi các tàu bạn đánh bắt gần đến cứu, nhưng không liên lạc được. Tôi thông báo các thuyền viên khẩn trương mặc áo phao, chỉ ít phút sau là tàu chìm, chúng tôi cũng bị nước biển cuốn theo".

"8 thuyền viên cùng lênh đênh trên biển, thấy chỗ nào có đèn sáng là anh em cố gắng bơi đến. Nhưng sức lực có hạn, bơi một lúc ai cũng mệt, đành để người trôi tự do trên biển, trong đầu tôi nghĩ sự sống rất mong manh, nhưng chúng tôi vẫn luôn lạc quan, nghĩ tàu bạn sẽ phát hiện sớm".

Thuyền viên Đoàn Ngọc Sơn (áo xám), thuyền viên Nguyễn Trung Kiên (áo đen) kể lại giây phút lênh đênh trên biển. Ảnh: PV

Thuyền viên Đoàn Ngọc Sơn (SN 1986, trú tại thông Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới), người may mắn sống sót, kể lại: "Tại thời điểm tàu gặp nạn, nước không quá lạnh, anh em đều mặc áo phao, được phát hiện sớm nên chúng tôi may mắn sống sót".

Lênh đênh trên biển hơn 2h đồng hồ, các thuyền viên may mắn được tàu cá QB 92308 TS do ông Nguyễn Văn Tiếp (ở xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện và cho thuyền đến cứu vớt an toàn.

Đến khoảng 6h15, ngày 11/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo đã nhanh chóng phát tín hiệu cho các tàu hoạt động gần đó cùng tham gia cứu hộ người và tàu gặp nạn.

Các thuyền viên trên tàu QB 91261 TS được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: PV

Sau đó, tàu cá QB 91074 TS do ông Nguyễn Ngọc Thanh làm thuyền trưởng (ở cùng xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn, cũng đã có mặt, nhận chuyển tiếp toàn bộ thuyền viên của tàu gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe tất cả các thuyền viên trên tàu đều ổn định và đã vào bờ an toàn, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.