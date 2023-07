Nỏ Liên Châu: Thời An Dương Vương thường được gắn liền truyền thuyết nỏ thần. Nỏ Liên Châu còn có tên khác là Kim Quang Linh Trảo Thần Nỏ, do tướng Cao Lỗ phát minh. Theo các nhà sử học hiện nay, Nỏ Liên châu là loại vũ khí có thật trong sử Việt. Các di chỉ khảo cổ học cho thấy loại nỏ này có cấu trúc khá đặc biệt, bắn nhiều mũi tên cùng lúc. Với vũ khí này, An Dương Vương nhiều lần khiến đạo quân của Triệu Đà kinh sợ.