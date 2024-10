Đa số trẻ em, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt ở TP.HCM được cấp giấy khai sinh

Sáng ngày 26/10/2024, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1), diễn ra "Chương trình gặp gỡ, kết hợp chăm lo cho các nhóm trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt được rà soát và xem xét giải quyết về giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký cư trú, căn cước công dân trên địa bàn TP.HCM".

445 trẻ em, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM được tặng những phần quà thiết thực tại chương trình. Ảnh: K.S



Chương trình do Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP và Công đoàn viên chức TP đồng tổ chức, có sự phối hợp của Sở LĐTBXH TP.HCM, Sở Tư Pháp TP, Công An TP, Tổ chức Save the Children Internationa với sự tham dự của 150 trẻ em, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt cùng đại diện 10 cơ sở trợ giúp trẻ em.

Phát biểu khai mạc, Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP cho biết: "Trong thời gian qua, chính quyền TP luôn quan tâm, đảm bảo thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền trẻ em".

Ông Bình cho biết, chương trình là dịp để đánh giá một cách toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm các quyền của trẻ em được sống an toàn, hạnh phúc, đó cũng chính là bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững của TP.

"Chúng ta cần đảm bảo rằng, trẻ em không chỉ là đối tượng tiếp nhận sự yêu thương và chăm sóc từ gia đình và xã hội, mà các em còn là những thành viên tham gia tích cực và chủ động vào quá trình phát triển của cá nhân nói riêng và sự phồn vinh của quốc gia nói chung" - ông Bình nói.

Trong 5 tháng qua, Ban văn hóa – Xã hội HĐND TP đã phối hợp với Sở Tư Pháp, Công an TP, các sở ngành có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, rà soát và cấp các loại giấy tờ tùy thân cho các trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả cho ta thấy, 575 trường hợp thuộc đối tượng này. Qua rà soát thực tế cư trú trên địa bàn TP là 445/575 trường hợp.

Cụ thể, có 376/445 trường hợp được cấp giấy khai sinh, chiếm tỷ lệ 84,5%. Trong đó, cấp số định danh cá nhân là 368/376 trường hợp, chiếm tỷ lệ 98%. Giải quyết cư trú là 368/368 trường hợp, chiếm tỷ lệ 100%. Đăng ký thường trú 202/368, chiếm tỷ lệ 54,9%. Vận động cấp căn cước công dân 161/368, chiếm tỷ lệ 23,443,7%.

Vẫn còn 69/445 chưa được cấp giấy khai sinh chiếm tỷ lệ: 15,5%. Hiện nay, có 12/22 đơn vị quận, huyện đã giải quyết, vẫn còn 10 đơn vị chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP chia sẻ: "Mặc dù vẫn còn hơn 15,5% các nhóm trẻ và nhanh niên có hoàn cảnh đặc biệt chưa được cấp giấy khai sinh và các loại giấy tờ tùy thân khác trong đợt rà soát lần này. Tuy nhiên, kết quả cho thấy để thực thi được chính sách này đòi hỏi sự vào cuộc rất quyết tâm của các các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trên cơ sở kết quả này, BTC sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và báo cáo trong buổi Tọa đàm trong thời gian sắp tới để tìm các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này".