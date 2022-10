Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt sáng nay (13/10) PGS.TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - cho biết: "Trước đó Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã gửi Công văn để tiếp nhận các cá thể hổ đã chết".

"Hôm qua, một Phó tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã vào Nghệ An theo lời mời của tỉnh Nghệ An để tiếp nhận những cá thể hổ chết và được cấp đông bảo quản, số hổ chết là tang vật của các vụ án diễn ra đầu tháng 8/2021" - GS.TS Nguyễn Trung Minh nói.

GS.TS Nguyễn Trung Minh cho biết thêm: "Khi đưa các cá thể hổ đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phải cấp đông, để ở nhiệt độ âm sâu, sau đó sẽ rã đông dần rồi mổ lấy nội tạng, bảo quản da để nhồi da, còn xương sẽ dựng lên trưng bày giới thiệu cho công chúng để phục vụ công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng và nghiên cứu khoa học".

Những cá thể hổ được đưa ra khỏi nơi nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Được biết, hiện nay ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam do diện tích nhỏ nên chỉ trưng bày một bộ xương và một bộ da hổ. Còn trong tủ cấp đông đang có hàng chục cá thể hổ là tang vật của các vụ án sau khi hoàn thành quá trình xử lý vụ việc đã được bàn giao cho bảo tàng.

Trước đó, từ điều tra và cung cấp của Báo điện tử Dân Việt và nhiều đơn vị khác, ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cũng Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đã kiểm tra và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1982, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Định (sinh năm 1971, trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi nuôi nhốt trái phép 3 cá thể hổ.

Các cá thể hổ đang được làm các thủ tục để bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Tuy nhiên, 9 cá thể hổ đã bị chết trong quá trình giải cứu và vận chuyển.

Tháng 3/2022, 8 cá thể hổ còn sống sau vụ việc đã được chuyển đến chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội, hai đối tượng nuôi nhốt hổ trái phép cũng đã được đưa ra xét xử.

Theo đó, đối tượng Hiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017 – "BLHS") và nhận mức án 7 năm tù. Đối tượng Định bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 BLHS và nhận mức án 30 tháng tù.