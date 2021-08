Cục Kiểm lâm chỉ đạo xử lý tình trạng nuôi hổ trái phép ở Nghệ An

Như Dân Việt đã đưa tin, cuối tháng 4/2021, sau khi điều tra khu vực nuôi nhốt, buôn bán hổ, các sản phẩm từ hổ và ngà voi, cao tê giác… nhóm Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo sự việc.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 17 cá thể hổ trưởng thành tại một số cơ sở nuôi nhốt trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; bước đầu xác định các cá thể hổ bị nuôi nhốt nêu trên không có hồ sơ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

(Trước đó, 7 cá thể hổ nhỏ cũng được cứu hộ sau khi công an Nghệ An phát hiện một ô tô vận chuyển hổ trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu).

Văn bản của Cục Kiểm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Ảnh: QH

Sau khi lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phá án, Cục Kiểm lâm đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, đồng thời đề nghị Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền huy động sự hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên về công tác giám định, chuyên gia về thú y, nhằm bảo đảm việc chăm sóc, bảo quản các cá thể hổ được tốt nhất phục vụ cho công tác điều tra và xử lý vi phạm.

Hiện nay theo một số tổ chức Bảo tồn Quốc tế tại Việt Nam nước ta có khoảng 300 cá thể nuôi nhốt. Ảnh: TL

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 4/8 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành trong nhà hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đáng tiếc, trong quá trình thu giữ 8 /17 cá thể hổ đã chết.