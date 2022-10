9 tháng, quận Cầu Giấy cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo, bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đánh giá, 9 tháng đầu năm, quận đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm.



Toàn cảnh hội nghị.

Quận ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị từ quận tới cơ sở tập trung triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Chỉ đạo tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, công tác phục vụ tổ chức thi đấu môn Wuhsu tại SEAGames 31, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ và chào mừng 25 năm thành lập quận.

Công tác tuyên truyền, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận được chú trọng triển khai bám sát các chỉ tiêu công tác năm và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất của quận.

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

3 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên theo chương trình, kế hoạch công tác, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đề nghị toàn quận tiếp tục cần quan tâm chú trọng tới các nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 6 Chương trình công tác của Quận ủy và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 đảng bộ quận đã đề ra.

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức thành công công tác đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra.