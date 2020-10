90 học sinh tiểu học tại huyện nghèo nhất tỉnh Hậu Giang sẽ có phòng học mới

Các em học sinh đang phải học nhờ nhà dân do điểm trường quá xuống cấp.

Dự án sẽ mang lại dãy lớp học, sân chơi và khu vệ sinh hoàn toàn mới, với tổng diện tích 357m2 ở điểm trường Hòa Long B - Trường Tiểu học Kim Đồng, thuộc thôn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Dự án do tổ chức phi chính phủ Saigon Children's Charity CIO điều phối và sẽ hoàn tất vào đầu năm 2021. Dự kiến, hơn 90 em học sinh sẽ được thụ hưởng môi trường học tập an toàn, vệ sinh và thoải mái hơn sau khi hoàn thành dự án. Đây là ngôi trường thứ 5 được BASF Việt Nam và các đối tác xây dựng kể từ khi công ty bắt đầu triển khai chương trình này năm 2015.

Dãy lớp học này sẽ được cải tạo lại khang trang hơn vào năm 2021.

Điểm trường Hòa Long B hiện có 4 lớp học, trong đó 3 lớp dành cho khối tiểu học và 1 lớp cho cấp mẫu giáo. 3 lớp tiểu học đều được xây dựng từ năm 1996 với cấu trúc và vật liệu hết sức cơ bản. Qua gần 25 năm, công trình đã hết sức xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Nằm cách trung tâm TP.HCM hơn 270km, Phụng Hiệp là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Hậu Giang với khoảng 11% số hộ dân cư được xếp loại nghèo. Một nghiên cứu của Bộ GDĐT cho thấy chưa tới 50% các trường tiểu học của Hậu Giang được xây bằng bê tông kiên cố. Vì vậy, vấn đề an toàn của học sinh không được bảo đảm do cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh, an toàn không đạt yêu cầu.

Năm 2017, BASF cùng các đối tác đã cải tạo Trường Tiểu học Long Thạnh 3 và Trường Mẫu giáo Tân Long tại đây, giúp khoảng 140 em học sinh có cơ sở học tập khang trang hơn.