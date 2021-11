9X xinh đẹp sở hữu bảng thành tích kín hai mặt A4, tốt nghiệp loại Xuất sắc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuối tháng 10/2021, trường Đại học Ngoại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng mới trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K17. Nhận tấm bằng Xuất sắc, Như Ngọc chia sẻ đây là Lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

“Mới đầu mình chỉ nghĩ lên ký nhận bằng rồi về. Vậy mà lúc lên trường mình lại ngỡ ngàng và ngơ ngác vì thấy thầy cô phát áo cử nhân cho K17. Trong sự bất ngờ và vỡ òa cảm xúc ấy, mình chỉ biết đón lấy chiếc áo cử nhân. Mình biết ơn ba mẹ, thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt 4 năm qua để mình có được kết quả như hôm nay. Hy vọng trong chặng hành trình mới, mình sẽ đủ vững tin để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa”, 9X giãi bày.

Như Ngọc vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh với điểm số 3.63/4.0.

Với nỗ lực suốt 4 năm học, Như Ngọc đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện. Cô từng đảm nhận vai trò Bí thư BCH LCĐ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, Như Ngọc luôn mong muốn được cống hiến hết mình cho đất nước. Đối với 9X xứ Quảng, được tham gia các hoạt động Đoàn thể, hoạt động xã hội là niềm say mê lớn nhất của bản thân. Chính những điều này giúp cho Ngọc trở nên bản lĩnh, tự tin, độc lập và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Những thành tích Như Ngọc đã đạt được:

- Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh với điểm số 3.63/4.0

- Hai năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” cấp thành phố Đà Nẵng và cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2018 - 2019 và năm học 2019 - 2020

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 cấp thành phố Đà Nẵng

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 - 2020 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng trao tặng

- Giải Nhì Hội thi Các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” thành phố Đà Nẵng năm 2019 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức

- Bằng khen đạt "Giải thưởng 9/1" năm học 2019-2020 do Ban Chấp hành Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng trao tặng

- Giải Khuyến khích tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

- Giải Nhì giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2020- 2021 với đề tài "Nghiên cứu việc sử dụng Quizlet ngoài giờ học để nâng cao khả năng học từ vựng của học sinh tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám - Thành phố Đà Nẵng" (tháng 5/2021).

- Bài báo quốc tế với đề tài "Use of Quizlet outside class in enhancing ESFL learners' vocabulary learning - A case study" tại tạp chí "International Journal on E-Learning Practices (IJELP) Volume 4, 2021"

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trao tặng

- Giấy khen đã tham gia và đóng góp tích cực tại Chiến dịch Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2019

- Giấy khen Cán bộ Đoàn tiêu biểu năm học 2019 - 2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trao tặng

- Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020 do Giám đốc Đại học Đà Nẵng trao tặng

- Giấy khen đã đạt thành tích Top 10 khu vực miền Trung - Chương trình SV2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trao tặng

- Chứng nhận đã tham gia và đóng góp tích cực tại “Hội trại tiếng Anh toàn quốc năm 2020” do Ban quốc tế Trung ương Đoàn tổ chức (ngày 3/10/2020).

- Top 45 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

- Chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên khoẻ” năm 2021 do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp

- Chứng nhận Đã tham gia chạy đồng hành 01 km trong chương trình: "Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân TP. Đà Nẵng năm 2020" do Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 20/12/2020.

- Chứng nhận đã tích cực tham gia Tổ kiểm soát, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Giải Ba cuộc thi Học sinh thanh lịch trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam

- Chứng chỉ quốc tế tiếng Pháp Delf A2

Từ nhỏ, Như Ngọc đã có ước mơ trở thành cô giáo, ngày ngày lên lớp với những chiếc áo dài xinh đẹp được may cho riêng mình. Đến THPT, cô gái sinh năm 1999 lại thấy hình ảnh mong ước thuở bé của mình ở cô giáo dạy tiếng Anh. Điều đó đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và một lần nữa thôi thúc, tạo động lực cho Ngọc cố gắng hiện thực hóa giấc mơ làm cô giáo tiếng Anh.

Nhớ lại khoảnh khoắc khi cầm tờ giấy trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Ngọc cho biết bản thân vẫn bồi hồi. “Khi ấy, cảm xúc của mình dường như vỡ òa. Bởi cuối cùng cô gái ấy đã thực hiện hóa ước mơ và trở thành sinh viên của ngôi trường mà bản thân mong ước lâu nay. Trải qua nhiều nỗ lực, giờ đây mình đã có thể kiêu hãnh nói cho tất cả mọi người biết rằng mình sẽ trở thành một nhà giáo Việt Nam”, Ngọc bày tỏ.

9X lọt Top 45 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

Trở thành một nhà giáo ưu tú là ước mơ từ nhỏ của cô gái xứ Quảng

Sau khi ra trường Ngọc quyết định trở về Quảng Nam làm việc. Đối với cô gái trẻ, Đà Nẵng là miền đất hứa với nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, Ngọc muốn mang sứ mệnh truyền đạt con chữ của mình cho quê nhà, nơi còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp nhận ngôn ngữ mới còn hạn hẹp.

Mong ước lớn nhất của cô gái này là có thể mở một trung tâm tiếng Anh tại Quảng Nam. 9X bày tỏ: “Mình muốn bản thân sẽ là người tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các em học sinh tại quê hương có thêm sức mạnh để vươn mình học hỏi”.

Tuy nhiên, với năng lực hiện có của một cô sinh viên mới tốt nghiệp, Ngọc chưa thể thực hiện ước mơ của mình. Tài chính cũng là một vấn đề khiến cựu sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh đau đầu. Việc tiếp cận, chứng minh năng lực và gây dựng lòng tin cho các vị phụ huynh cũng là một trong những thách thức với Như Ngọc. Bên cạnh đó là việc đảm bảo chương trình học, nhẫn nại giải đáp để giúp học sinh tiếp thu một cách trọn vẹn kiến thức.

Mong ước lớn nhất của Như Ngọc là có thể mở một trung tâm tiếng Anh tại Quảng Nam

Nhận thức được khó khăn, cô gái sinh năm 1999 cho biết sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân. Với Như Ngọc, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Bởi vậy, thay vì bỏ cuộc, cô luôn tiến về phía trước và đương đầu với thử thách, chông gai.

“Đối với mình, thần thái và sự thu hút của người phụ nữ xuất phát từ sự tự tin. Chỉ khi có niềm tin, mình mới có thể thành công. Khi tin vào chính mình, mình mới thể hiện được bản thân và truyền năng lượng tích cực cho tất cả mọi người”, 9X nói.

Như Ngọc luôn cố gắng học tập và rèn luyện để chinh phục ước mơ, góp phần mang tiếng Anh phổ cập ngày càng rộng rãi hơn.

Trong tương lai, Như Ngọc dự định sẽ học lên thạc sĩ. Ngoài ra, cô gái sinh năm 1999 sẽ dành thời gian học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới cũng như tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.