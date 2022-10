Cách đây ít phút, Á hậu Mâu Thủy bất ngờ đăng tải loạt ảnh cô mang bầu được 6 tháng. Chia sẻ tin vui này đến người hâm mộ, Mâu Thủy trải lòng: "Cuối cùng ngày này cũng đã đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Được làm một điều thiêng liêng nhất mà mình từng nghĩ. Trước đây, lúc 18, 19 tuổi Thủy từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con.

Nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui đang chơi hết mình còn nhiều điều chưa làm được và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi!

Á hậu Mâu Thủy bất ngờ công khai ảnh mang bầu 6 tháng gây ngỡ ngàng. (Ảnh: FBNV)

Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thủy để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có một người chị hỏi Thủy rằng: "Thủy, em có từng có suy nghĩ làm single mom không?".

"Không! Em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy".

Đầu năm nay, Thủy nghĩ mình vẫn chuẩn bị chưa đủ để sinh con do mải mê công việc, cuộc sống, gia đình hằng ngày. Nhưng chưa bao giờ Thủy quên đi mong muốn tuổi trẻ của mình bởi vì sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình sẽ trở thành mẹ. Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ.

May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình.

Đến nay, Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này".

Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh Mâu Thủy mang bầu 6 tháng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. "Bạn mơ tôi có bầu mà giờ bạn mang bầu trước tôi luôn rồi", người mẫu Lê Thúy nhắn nhủ Á hậu Mâu Thủy.

Mâu Thủy chia sẻ ảnh được cầu hôn trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Á hậu Mâu Thủy (sinh năm 1992) là quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp từng nhiều lần có mặt trên sàn diễn quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week.

Năm 2019 được coi là năm đánh dấu sự nghiệp của Mâu Thủy khi cô trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019.

Á hậu Mâu Thủy khoe chiếc nhẫn được bạn trai giấu mặt cầu hôn. (Ảnh: FBNV)

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Mâu Thủy hiếm hoi nói về chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Cô khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ hình ảnh được một người đàn ông giấu mặt cầu hôn trên trang cá nhân. "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh", Mâu Thủy chia sẻ.

Trước đó, Á hậu Mâu Thủy từng trải qua cuộc tình lâu năm nhiều sóng gió. Cô chia tay bạn trai sau 8 năm yêu nhau vì bạn trai không biết size giày của cô. Thời điểm đó, chia sẻ này của Mâu Thủy gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời đồng cảm, an ủi người đẹp, có nhiều người cho rằng lý do chia tay của Mâu Thủy là làm quá.

Về phía Mâu Thủy, cô khẳng định rằng yêu nhau 8 năm mà bạn trai vẫn nhầm size giày có nghĩa rằng mối tình này thiếu sự quan tâm, thấu hiểu.