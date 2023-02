Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng với chồng tương lai giấu mặt

Mới đây, Á hậu Mâu Thủy xác nhận đã hạ sinh con đầu lòng. Được biết, chồng tương lai giấu mặt cũng đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này. Ngay khi biết tin vui Á hậu Mâu Thủy chào đón con đầu lòng, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến gia đình người đẹp sinh năm 1992.

Á hậu Mâu Thủy hạ sinh con đầu lòng cho chồng tương lai giấu mặt. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Á hậu Mâu Thủy hạnh phúc chia sẻ "tin vui" với người hâm mộ khi xác nhận chuyện đang mang bầu. "Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình.



Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này", Á hậu Mâu Thủy bày tỏ.

Chồng tương lai của Á hậu Mâu Thủy là ai?

Á hậu Mâu Thủy (sinh năm 1992) là quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Ngoài ra, người đẹp từng nhiều lần có mặt trên sàn diễn quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week.

Năm 2019 được coi là năm đánh dấu sự nghiệp của Mâu Thủy khi cô trở thành cố vấn của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019.

Á hậu Mâu Thủy hạnh phúc bên chồng tương lai. (Ảnh: FBNV)

Mâu Thủy là một trong những mỹ nhân Việt khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vì vậy thông tin và hình ảnh về chồng tương lai của Á hậu Mâu Thủy khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Người đẹp sinh năm 1992 hiếm hoi cho biết, "nửa kia" là người luôn quan tâm, trấn an và bên cạnh chăm sóc cô trong suốt thời gian mang thai.

Trước đó, Á hậu Mâu Thủy từng khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ hình ảnh được một người đàn ông giấu mặt cầu hôn trên trang cá nhân. "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh", Mâu Thủy chia sẻ.

Ngoài chuyện tình kín tiếng với chồng tương lai, Á hậu Mâu Thủy từng chia tay bạn trai sau 8 năm yêu nhau vì người này không biết size giày của cô. Thời điểm đó, chia sẻ này của Mâu Thủy gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời đồng cảm, an ủi người đẹp thì có nhiều người cho rằng lý do chia tay của Mâu Thủy là "làm quá".

Tuy nhiên, Á hậu Mâu Thủy khẳng định rằng yêu nhau 8 năm mà bạn trai vẫn nhầm size giày có nghĩa rằng mối tình này thiếu sự quan tâm, thấu hiểu.

Chia sẻ về chuyện đám cưới với chồng tương lai, Mâu Thuỷ từng úp mở cho biết, gia đình cũng hối thúc nhưng cô không muốn vội vàng: "Đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì tôi có con mà buộc anh phải cưới. Tôi không phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm về việc có con bởi tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tôi muốn hôn lễ của mình là sự kết tinh tình yêu của 3 người, tôi - chồng và con".