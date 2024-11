Á vương sinh viên Việt Nam "gây bão" vì đẹp trai, học giỏi: "Ngoại hình cho em rất nhiều cơ hội"

Á vương sinh viên Việt Nam từng được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trong mấy ngày qua, một gương mặt nam sinh tươi sáng, thu hút ánh nhìn đang "gây bão" mạng xã hội. Nam sinh đó chính là Châu Nguyễn Tùng Sơn, sinh năm 2003, quê ở Nghệ An. Tùng Sơn vừa giành được ngôi vị Á vương 1 trong đêm chung kết Sinh viên thanh lịch 2024 mới tổ chức gần đây.

Châu Nguyễn Tùng Sơn, sinh năm 2003, giành ngôi vị Á vương 1. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt sau khi xuất hiện và "hot rần rần" trên mạng xã hội, Tùng Sơn cho biết: "Em rất vui được mọi người quan tâm, ủng hộ. Em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình. Danh hiệu này chính là thành quả vô cùng lớn mà em nghĩ rằng đó là sự công nhận cho những cố gắng trong những hành trình đầy khó khăn, thách thức. Em cũng vô cùng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới những người đã luôn đồng hành, cổ vũ, yêu thương em trong thời gian vừa qua".

Tùng Sơn kể, khi quyết định tham gia cuộc thi, nam sinh tin tưởng bản thân hội đủ các yếu tố trên để đạt được các danh hiệu cao quý của cuộc thi. Nhưng trên hết Tùng Sơn nghĩ yếu tố giúp mình làm được điều đó còn là tinh thần kỷ luật của bản thân. Tất cả các buổi tập cùng ban tổ chức, các hoạt động Sơn đều có mặt đúng giờ, đầy đủ. Sơn còn tự tạo áp lực cho mình, ngày nào cũng kín lịch tập catwalk, học ứng xử. Nhờ sự kỷ luật với chính bản thân đã giúp Sơn chạm đến được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Nam sinh không chỉ mang vẻ đẹp ngoại hình mà còn học giỏi. Ảnh: NVCC

Được biết, ngoài sở hữu ngoại hình đẹp trai, Tùng Sơn còn là một nam sinh học giỏi với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Một số thành tích nổi trội như Giải Ba Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Ngữ văn năm 2021; Giải Khuyến khích Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Lịch sử năm 2021; Học sinh 3 tốt tỉnh Nghệ An năm 2021; Tuyển thẳng chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giải Khuyến khích Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Á vương King & Queen khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Quán quân The Star Glory Model Việt Nam 2024; Á vương 1 Sinh viên Thanh lịch 2024.

"Ngoại hình đã cho em rất nhiều cơ hội"

Chia sẻ thêm về mình, Tùng Sơn bật mí: "Ngoại hình đã cho em rất nhiều cơ hội. Em không dám tự nhận mình là đẹp nhưng chắc có lẽ nhờ việc yêu thương chăm sóc bản thân tốt cũng như tin tưởng vào giá trị bản thân mình có đã giúp em luôn toả sáng".

Tùng Sơn được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Là nam sinh từng là học sinh giỏi môn Văn, Tùng Sơn cho biết mình yêu văn học bởi "văn học là nhân học". Từ việc đồng cảm với các số phận con người trong văn chương nghệ thuật đã giúp cậu có một trái tim hồn hậu, nhân văn. Nhờ đó cậu lại thấy yêu thương con người nhiều hơn, làm nhiều điều hay lẽ phải. Theo đuổi học Văn cũng cần phải có sự kiên trì, nhạy cảm, tinh tế.

"Nếu các bạn trẻ mong muốn theo đuổi thì cần luôn phải chăm chỉ đọc sách, trau dồi vốn từ mỗi ngày và đặc biệt phải luôn sống tử tế, có như vậy mới đi được xa với nghề Văn, dạy Văn", Tùng Sơn nói.

Nhờ tình yêu đó mà Tùng Sơn đã được tuyển thẳng vào Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hai giải tỉnh học sinh giỏi Ngữ văn và Lịch sử. Á vương của sinh viên Việt Nam tin rằng, chỉ cần chúng ta có đam mê và khát khao theo đuổi thì chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân.

Nam sinh sẽ tham gia nhiều hơn các dự án cộng đồng. Ảnh: NVCC

"Trong thời gian sắp tới, dự định đầu tiên và là điều em sẽ nỗ lực thực hiện đó là làm thật tốt vai trò của một Tân Á Vương. Với danh hiệu đó, em mong rằng sẽ là một cơ hội vô cùng lớn để em được lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội, là động lực cho mọi người nói chung và những bạn trẻ nói riêng có thêm sức mạnh tinh thần để tự tin, bứt phá, dám đam mê và theo đuổi đam mê của chính mình. Bên cạnh đó, em cũng sẽ chung sức cùng ban tổ chức để thực hiện những dự án cộng đồng và tiếp tục những công việc, dự định của bản thân mình đã đặt ra trong năm vừa qua", Tùng Sơn chia sẻ.

Nhận xét về học trò, PGS.TS Đặng Thu Thủy, Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết: “Tùng Sơn là một sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc, khiêm tốn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và rèn luyện nghiệp vụ. Khi Sơn có danh hiệu, tôi vừa động viên, cũng vừa nhắc nhở em bình tĩnh đón nhận tin vui nhưng không vì thế mà sao nhãng việc học. Em hãy coi đó là động lực để trưởng thành hơn”.