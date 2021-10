ABBA trở lại chiều lòng người hâm mộ sau 40 năm đợi chờ mòn mỏi

ABBA trở lại nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng

Hòn đảo nhỏ yên bình Skeppsholmen (Thụy Điển), nơi có Bảo tàng Moderna, trưng bày các tác phẩm của Picasso cùng với cụm Nhà hát Teater Galeasen nổi tiếng. Ít ai biết rằng, cũng tại đây, có studio âm nhạc của Benny Andersson - cựu thành viên ban nhạc lừng danh ABBA.

Andersson and Ulvaeus tại Thụy Điển. (Ảnh: NYT).

Andersson đưa điếu thuốc lá lên miệng trong khi Bjorn Ulvaes nhấm nháp một ngụm cà phê nóng hổi. Cặp đôi ngồi trong căn phòng ngập nắng, bao vây xung quanh là nhạc cụ, nổi bật là chiếc đàn piano cỡ lớn. Họ cùng nhau nói về một album mới, lần đầu tiên, kể từ khi tổng thống Reagan còn tại vị. Bằng cách nào đó, ban nhạc pop lớn nhất trong lịch sử thế giới, đã bí mật mang tới cho khán giả một album hoàn toàn mới lạ. Sau gần 4 thập kỷ, cả bốn thành viên đã tập hợp để tạo ra một "màn trình diễn" cuối cùng.

"Chúng tôi đã bắt đầu kỳ nghỉ vào mùa xuân năm 1982 và bây giờ chúng tôi quyết định đã đến lúc kết thúc nó", ABBA thông báo tới người hâm mộ vào tháng 9. Ngay lập tức, cả thế giới rung chuyển, đặc biệt là những người từng "một thời ăn ngủ" với ABBA.

Sinh ra ở một nơi tồn tại quá nhiều những nhân vật hàng đầu của nền âm nhạc thế giới (Avicii, Max Martin, Robyn, Roxette), thế nhưng ABBA vẫn chiếm vị trí cao nhất, thậm chí họ còn có một bảo tàng cho riêng mình. Từ năm 1973 đến 1981, bộ tứ - bao gồm cả hai ca sĩ Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad - đã phát hành 8 album phòng thu với những giai điệu, hòa âm tỉ mỉ, đã tạo ra 20 bản "hit" trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard, bán được hàng chục triệu album. Họ có số lượng người hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới.



ABBA được biết đến với việc chấp nhận rủi ro với công nghệ và việc sử dụng công nghệ trong các bài hát của nhóm. Bắt đầu từ giữa những năm 1970, họ là một trong những ban nhạc đầu tiên thực hiện các đoạn phim ngắn ca nhạc công phu - bây giờ chúng tôi gọi chúng là video ca nhạc, hầu hết đều do Lasse Hallstrom đạo diễn. Album năm 1981, "The Visit" được công nhận là bản phát hành thương mại đầu tiên trên đĩa CD.

Giờ đây, ABBA có lẽ đang mạo hiểm tài sản quý giá nhất của mình - những thành tựu vang danh của họ - bằng cách không chỉ tiếp tục phát hành album mới, mà còn tạo ra một chương trình hoàn toàn bằng kỹ xảo CGI. Bắt đầu tại một địa điểm tại London vào tháng 5 tới, nhóm sẽ biểu diễn như những hình ảnh được thiết kế để mô phỏng lại diện mạo năm 1979 của họ, thời đại của mái tóc vàng xù và trang phục sân khấu rực rỡ.

ABBA - Just A Notion (Lyric Video)

Andersson (74 tuổi) và Ulvaeus (76 tuổi), hai trong số những người đàn ông thích sự yên bình trong nền công nghiệp âm nhạc đầy áp lực. Họ cho biết, thực sự ngạc nhiên và có phần "thở phào nhẹ nhõm" trước sự phấn khích chào đón của công chúng. Album mới của ABBA có tên "Voyage", gồm 10 ca khúc hoàn toàn mới, sau đó sẽ được thể hiện trên sân khấu ba chiều có tên "ABBAtars".

"Chúng tôi không biết nó sẽ được đón nhận nồng nhiệt như vậy", Ulvaeus nói. Kể từ khi ABBA tuyên bố tạm dừng hoạt động vào năm 1982, các nhận định về nhóm đã liên tục thay đổi. "Ban nhạc Châu Âu sến súa" là cụm từ mà giới mộ điệu âm nhạc Châu Âu lúc bấy giờ đôi khi dùng để nhận định về ABBA. Mặc dù vậy, ABBA đã vượt qua tất cả để được tôn vinh như hiện tại. Họ được coi là những bậc thầy về âm nhạc, và sự nổi tiếng của họ đã vượt qua giới hạn của thời gian, không gian.

"ABBA đơn giản là một trong những nhóm nhạc lớn nhất trong lịch sử nền âm nhạc đại chúng. Họ thực sự là một hiện tượng toàn cầu và đã như vậy kể từ khi họ giành chiến thắng trong Cuộc thi Bài hát Eurovision vào năm 1974 với ca khúc "Waterloo", Michelle Jubelirer - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Capitol Music Group nói.

Và cứ sau mỗi thập kỷ, một điều gì đó về ABBA lại trỗi dậy để khơi gợi sự quan tâm của công chúng. Bắt đầu từ tập hợp các ca khúc năm 1992 "Abba Gold" có mặt trên bảng xếp hạng tại Anh hơn 1.000 tuần sau khi phát hành. Các bài hát cổ điển và khả năng tuyệt đỉnh, được ví như phù thủy phòng thu của ban nhạc tiếp tục là động lực giúp nhiều người giữ vững tình yêu với âm nhạc, thu hút nhiều người hâm mộ như Elvis Costello, Carly Rae Jepsen, Jarvis Cocker, Kylie Minogue và Dave Grohl.

Andersson và Ulvaeus có thể dễ dàng ngồi trên đống tiền và thoải mái nhìn những kỷ lục của họ khó có thể bị phá vỡ trong thời gian gần. "Còn gì để chứng minh? Họ sẽ vẫn chơi "Dancing Queen" vào năm tới thôi", Andersson nói.

Bjorn Ulvaes và Benny Andersson vẫn sống như vậy kể từ khi nhóm tạm dừng. Andersson là một nhạc sĩ, người đến phòng thu của anh ấy hầu như mỗi ngày. Ulvaeus, người luôn có tư tưởng kinh doanh, tiếp tục theo đuổi các dự án khác nhau với công ty sản xuất và khách sạn Pophouse Entertainment. Vì vậy, họ chẳng có chút áp lực nào buộc phải ra mắt một album mới. Điều này chỉ xảy ra khi bốn người bạn nhận ra họ vẫn thích làm âm nhạc cùng nhau.

ABBA trên sân khấu vào năm 1979. Những hình ảnh ba chiều của họ sẽ được dựa trên hình ảnh này. (Ảnh: Getty Images).

Mọi chuyện bắt đầu cách đây khoảng 5 năm, khi Simon Fuller, nhà sản xuất đứng sau thương hiệu "Idol" và Spice Girls giới thiệu một chương trình với sự tái hiện ba chiều của các thành viên trong bạc nhạc và họ hát các bài hát gốc được hỗ trợ bởi một ban nhạc sống phía sau.

"Đó là một lựa chọn dễ dàng (đối với tôi) để giúp họ trở thành nhóm đầu tiên sử dụng các khả năng của thế giới ảo. Âm nhạc của Abba hấp dẫn mọi thế hệ, không giống bất kỳ ban nhạc nào kể từ khi Beatles tan rã", Fuller chia sẻ trong một email.

Dự án cũng có những lợi ích thiết thực đối với những người không muốn tham dự theo các buổi hòa nhạc lớn. "Điều khiến chúng tôi quan tâm là ý tưởng chúng tôi có thể biểu diễn trên sân khấu, cùng lúc đó có thể ở nhà nấu ăn hoặc dắt chó đi dạo", Andersson nói.

Cặp đôi đã đi đến Las Vegas để xem hình ảnh ba chiều được sử dụng trong chương trình Cirque du Soleil "Michael Jackson ONE". Họ thấy rằng mình cần phải làm tốt hơn rất nhiều để chinh phục được công chúng. Điều này được Công ty hiệu ứng hình ảnh Industrial Light & Magic, nổi tiếng qua "Chiến tranh giữa các vì sao", đảm bảo điều đó có thể xảy ra.

Đương nhiên, hành trình sẽ khó khăn hơn đối với hai "cô gái" của nhóm. Faltskog, 71 tuổi và Lyngstad, 75 tuổi đều đồng ý sẽ có mặt tại trường quay để thu hình, từ đó tái tạo lại ba chiều các chuyển động của họ. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối tiếp xúc với báo chí để chia sẻ về quá trình thực hiện album mới.

ABBA trong những bộ đồ tái tạo ba chiều. (Ảnh: Baillie Walsh).

Andersson và Ulvaeus quyết định rằng, ABBAtars nên có một số chi tiết mới, khác biệt với màn thể hiện cách đây hàng chục năm. Vì vậy, Vào năm 2017, Faltskog, sống bên ngoài Stockholm và Lyngstad, sống ở Thụy Sĩ, đã đến studio RMV, cách cơ sở của Andersson tại Skeppsholmen một đoạn ngắn. Ở đó, họ cất cao giọng hát của mình trong bản ballad "I Still Have Faith in You" và bản disco đầy nhạc tính "Don't Shut Me Down". Hai ca sĩ đã rời khỏi lĩnh vực âm nhạc được vài năm, nhưng họ đã có màn thể hiện "như chưa từng rời sân khấu một giây".

"Họ bước vào và ngay lập tức làm tôi kinh ngạc", Adersson nói. Được biết, tay guitar Lasse Wellander, người đã làm việc với nhóm kể từ năm 1975 cũng sẽ xuất hiện trở lại trong ABBAtars. Kế hoạch ban đầu là chỉ làm hai bài hát đó, nhưng họ tiếp tục bay bổng hơn với khả năng của mình. "Chúng tôi nói, tại sao không viết vài bài nữa cho vui nhỉ? Và các cô gái nói, dĩ nhiên là sẽ vui rồi. Vì vậy, chúng tôi có 5 bài hát. Tới lúc đó, thì tại sao không thêm một vài bài để nó trở thành album mới cơ chứ", Adersson nhớ lại.

Faltskog và Lyngstad hồi đầu năm 2021. (Ảnh: Ludvig Andersson).

Đã có những cuộc trò chuyện về cách LP mới của cả nhóm, liệu nó có phù hợp với những thành tựu âm nhạc quá khứ của ABBA hay không? Nói về điều này, người đã làm việc với ban nhạc từ năm 1969, Gorel Hanser cho biết: "Liệu nó có làm tổn hại tới danh tiếng và âm nhạc của ABBA hay không? Tôi nghĩ Adersson đã có câu trả lời từ khi chúng tôi làm "Mamma Mia!". Album mới được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ không ra mắt nó nếu không nghĩ rằng đã làm tốt nhất có thể".

"Voyage" sẽ mang chất riêng của ABBA

Trong các bài hát mới, sẽ có một số ca từ buồn, vui và thơ mộng nhất của Ulvaeus. Nó đề cập đến sự khó khăn giữa các mối quan hệ và sự xa cách. "Tôi đã tự mình trải qua điều đó. Dù nó chỉ thoáng qua, nhưng ai cũng cảm nhận một cách rõ ràng", anh nói.

Đối với Adersson, những chất liệu mới mà ABBA mang vào album này là một sự thay đổi đáng hoan nghênh: "Tôi nghĩ sẽ rất nhàm chán nếu chỉ nhai lại những điều cũ". Ngay lập tức, anh nhận được sự phản đối từ Ulvareus, "Anh gọi đó là nhai lại, nhưng tôi gọi đó là cách kể chuyện trác tuyệt. Ta có thể kể lại câu chuyện cũ, bằng một cách hoàn toàn khác, cũng như cái tên "Voyage", kể chuyện bằng một cách khác. Như chúng ta từng làm với "Mamma Mia!". Nó không phải là nhai lại".



Theo một cách nào đó, cuộc trao đổi của cả hai đậm chất ABBA nhẹ nhàng nhưng đầy tâm huyết. Mối quan hệ của Andersson và Ulvaeus đã phải chịu những sự bất đồng nội bộ, cũng như sự chỉ trích từ bên ngoài. Họ đã viết cùng nhau không ngừng kể từ khi gặp nhau vào năm 1966. Cả hai tiếp tục hợp tác sau khi ABBA tạm tan rã, bao gồm các bài hát cho ban nhạc của Andersson cũng như vở nhạc kịch "Chess" và "Kristina từ Duvemåla", một sử thi về những người Thụy Điển nhập cư vào châu Mỹ vào thế kỷ 19.

Trong 1970, cá hai có sự phối hợp mượt mà trong sáng tác, thì giờ đây thậm chí nó còn rõ ràng hơn: Andersson tập trung vào các giai điệu và thu âm các bản demo tại studio của mình, sau đó gửi chúng cho Ulvaeus, người viết lời bài hát.

"Tất cả các nhóm nhạc thành công kể từ những năm 70 đều có nhiều hơn một ca sĩ. Bạn nghe Frida hát một bài và sau đó bạn nghe Agnetha hát - giống như hai ban nhạc. Họ hỗ trợ nhau rất nhiều bởi thực tế là có hai người cùng hát với nhau", Andersson nói, khi nhắc đến Eagles và Fleetwood Mac, cùng với Abba.

ABBA hứa hẹn trở lại rực rỡ. (Ảnh: SCMP).

Phần hòa âm trong album "Voyage" mang dấu ấn Abba không thể nhầm lẫn, dù thấp hơn một chút so với trước đây. "Chúng tôi đã từng yêu cầu họ (hai ca sĩ của nhóm - PV) phải lên cao hết mức có thể trong hầu hết các bài hát vì nó tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, chúng tôi động viên chứ không phải ép buộc", Andersson nói.

Đã có rất nhiều thay đổi trong nhạc pop trong 40 năm qua, nhưng "Voyage" không cố gắng để khiến nó là một thứ gì đó khác với chất riêng của ABBA. Andersson nói: "Bạn nghe những bản thu âm mới, nó luôn rất hấp dẫn. Cách tiếp cận giúp làm cho album mới có cảm giác vượt thời gian".

Bốn thập kỷ trước, cuộc hành trình dài này là điều không tưởng đối với các thành viên ABBA. "Bạn phải hiểu rằng dường như tất cả đều là ảo mộng cho tới khi ABBA giành nhiều kỷ lục tại Anh và Mỹ", Ulvaeus nói về bối cảnh nhạc pop trước khi internet toàn cầu hóa nó.

Tuy nhiên, ABBA không chỉ phá bỏ các rào cản đối với các nhạc sĩ trên toàn thế giới, mà còn làm được điều đó như một công việc bình thường. "Ngay cả khi chúng tôi nổi tiếng nhất, công việc vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi sẽ viết nhạc, đến phòng thu, thu âm những bài hát đó và sau đó sẽ viết thêm vài bài, hy vọng rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xuất hiện. ABBA thời đó hoàn toàn giống như bây giờ", Andersson nói.