Top phim về tình cảm anh em chạm tới trái tim người xem

Phim "Key to the heart"

Tên phim theo tiếng Hàn vốn là tên một ca khúc nổi tiếng phát hành năm 1985 và đã được rất nhiều nghệ sĩ cover lại như: Park Hyo Shin, Kwon In Ha, Lena Park, Jung Joon Young... Bộ phim kể về tâm trạng của những người trẻ như hai anh em Jo Ha và Jin Tae khi đối diện với những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống.

Với Jo Ha, điều duy nhất có ý nghĩa là quyền anh, còn thế giới của Jin Tae chỉ xoay quanh mẹ và piano. Việc hai anh em tìm thấy nhau, cùng sống dưới một mái nhà và làm những việc đơn giản như ăn mì hay chơi điện tử… Những điều này đã thổi một làn gió mới vào thế giới vốn đơn sắc của mỗi người, đem đến cho họ tình cảm đáng quý.

"Key to the heart" là bộ phim hài – chính kịch của Hàn Quốc. (Nguồn: Movieclips Indie)

Đạo diễn: Choi Sung-hyung Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 120 phút Diễn viên: Lee Byung-hun, Youn Yuh-jung, Park Jeong-min...

Lee Byung Hun là nam diễn viên chính của bộ phim không chỉ là ngôi sao hạng A ở xứ Kim Chi mà còn ghi dấu ấn trong rất nhiều phim "bom tấn" điện ảnh quốc tế. Khi Youn Yuh Jung đọc khoảng 30 trang kịch bản, bà nghe tin Lee Byung Hun và Park Jung Min đã nhận vai, bà lập tức quyết định nhận lời vào vai người mẹ trong phim.

Khi đội ngũ stylist mang phục trang đến phim trường, Park Jung Min đều thấy chúng "thiếu thiếu" gì đó do quá mới và đẹp. Vì vậy, anh chàng đã mang quần áo cũ của bố mình đến phim trường và mặc chúng để mang lại tính chân thực cho nhân vật của mình.

Tên phim theo tiếng Hàn vốn là tên một ca khúc nổi tiếng phát hành năm 1985. Ảnh: Imdb

Kể từ khi đóng phim, Park Jung Min bắt đầu công việc tình nguyện giúp đỡ những người mắc chứng chứng tự kỷ. Nam diễn viên chia sẻ, việc đóng một nhân vật tự kỷ đã giúp anh hiểu thêm về họ.

Phim "The brothers Solomon"

Đạo diễn: Bob Odenkirk Năm phát hành: 2007 Thời lượng: 93 phút Diễn viên: Will Arnett, Will Forte, Chi McBride...

Hai anh em John (Will Arnett) và Dean (Will Forte) Solomon là những chàng trai vui vẻ và luôn gặp may mắn. Mong muốn của họ không gì khác là làm hài lòng người cha đau ốm. Một trong những việc giúp cha của các anh mãn nguyện đó là họ phải có con. Hai chàng trai ngỗ nghịch buộc phải tìm một người phụ nữ có thể cho họ một đứa con.

Cuộc tìm kiếm của họ trở nên hài hước và dễ dàng khi tìm ra Janine (Kristen Wiig đóng) trên mạng. Cả hai anh em đều cho rằng đây đúng là người phụ nữ trong mơ của mình. Họ cùng trải qua 9 tháng bầu bí của Janine và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời hai chàng trai.

Hai anh em John (Will Arnett) và Dean (Will Forte) Solomon là những chàng trai vui vẻ và luôn gặp may. Ảnh: Wikipedia

Một năm trôi qua, hai anh em đã hợp tác kinh doanh với Janine và James, thành lập một cửa hàng có tên "Solomon Family Baby-Proofing", chuyên bán thiết bị an toàn cho những người mới làm cha mẹ. Trong góc của cửa hàng, cha của hai anh em vẫn đang hôn mê. Sau khi nghe đứa bé nói "ông nội", Ed cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê và nhìn thấy cháu trai lần đầu tiên. Hai anh em tin rằng, cuộc phiêu lưu của họ đã khiến người cha tỉnh dậy sau cơn mê.

Phim "The blues brothers"

Đạo diễn: John Landis Năm phát hành: 1980 Thời lượng: 133 phút Diễn viên: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown...

"The blues brothers" xoay quanh anh em nhà Blues, Jake và Elwood. Sau khi được ra tù, hai anh em đã quyết định đi thăm lại trại trẻ mồ côi ở Chicago – nơi họ đã được nuôi lớn.

Nhưng khi tới đây, họ biết rằng trại trẻ đã mất nguồn hỗ trợ và bị bán. Cách duy nhất để tiếp tục duy trì trại trẻ này là trả được 5.000 USD tiền thuế trong vòng 11 ngày. Hai anh em nhà Blues đã quyết định giúp trại trẻ bằng một phi vụ lớn nhất trong đời.

Đạo diễn John Landis đã thuê một chiếc trực thăng để nâng ô tô lên độ cao 360m và thả nó xuống. Ảnh: The Guardian

Sau khi ra mắt, "The blues brothers" đã nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và phản ứng tích cực của khán giả. Phim kiếm về khoản thu lớn sau tuần đầu phát hành và sau đó thu về 115 triệu USD toàn cầu. Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn John Landis đã thuê một chiếc trực thăng để nâng ô tô lên độ cao 360m và thả nó xuống.

Điều thú vị là đạo diễn John Landis lại được phép thực hiện cảnh phim này với sự cho phép của thành phố Chicago . May mắn là chiếc xe rơi trúng mục tiêu - một lô đất trống. Chiếc xe này đã bẹp dí đến mức chỉ còn 45cm bởi lực rơi cực đại từ trực thăng.

Phim "My annoying brother"

Đạo diễn: Kwon Soo-kyung Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 110 phút Diễn viên: Jo- Jung-suk, Do Kyung-soo, Park Shin-hye

Hai anh em cùng cha khác mẹ Doo Sik và Doo Young vốn sinh trưởng cùng nhau trong một gia đình. Nhưng khi lớn lên, Doo Sik đổ đốn đến nỗi phải ngồi tù. Ở thế ngược lại, Doo Young trở thành võ sĩ Judo hàng đầu tại Hàn Quốc. Nhưng biến cố xảy đến khi Doo Young gặp tai nạn khi thi đấu và bị mù.

Doo Sik bèn mượn cớ đó để xin được ân xá, về nhà chăm sóc em. Nhưng thực chất, anh ta chỉ muốn có thể trở lại cuộc sống tự do. Đối diện với Doo Young đang rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng vì bị mù lòa, Doo Sik ban đầu cực kỳ vô tâm, lạnh lùng. Gã chẳng buồn quan tâm xem cậu em mình sống chết ra sao. Song, sâu thẳm trong trái tim của Doo Sik, tình anh em máu mủ vẫn tồn tại.

Không chỉ hài hước, "My Annoying Brother" còn khiến khán giả rơi nước mắt bởi những giây phút cảm động ở cuối phim. Ảnh: CJ Entertainment

Không nỡ thấy cậu em đang có tương lai xán lạn bỗng trở thành kẻ mù lòa vô dụng, gã thúc giục em trai quay trở lại sàn đấu dành cho các võ sĩ khuyết tật. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi mối quan hệ giữa hai anh em mới được hàn gắn thì Doo Sik lại phát hiện ra một bi kịch đang chờ đợi cá nhân mình.

Phim gây ấn tượng từ cảnh đầu tiên khi Doo Young miệt mài trên sàn đấu còn gã anh trai lươn lẹo đang "làm màu" trong nhà tù, thể hiện rất rõ sự đối lập về tính cách của cả hai. Dự báo trước viễn cảnh "khi hai ta về một nhà" sẽ oái ăm đến thế nào khi kẻ có tài giờ nằm ì trên giường còn kẻ bất tài tìm mọi cách để độc chiếm gia sản từ kẻ kia.

Xuyên suốt chiều dài phim, "My Annoying Brother" mang tới cho khán giả những tiếng cười với đủ mọi sắc thái. Tiếng cười đến từ những lần khắc khẩu của anh em Doo Young - Doo Sik.

Jo Jung Suk và Do Kyung Soo không phải là cái tên xa lạ khi anh từng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như: "The king 2 hearts", "Oh my ghostess", "Time renegades"… Anh sở hữu gương mặt điển trai, pha chút ranh mãnh, cùng khả năng diễn tốt ở cả mảng hài lẫn bi. Có lúc Jo Jung Suk đang nhí nhảnh, trẻ con nhưng chỉ vài giây sau, nam diễn viên đã có thể chuyển sang hình ảnh trưởng thành, trầm tĩnh.

Phim "Step Brother"

Đạo diễn: Adam McKay Năm phát hành: 2008 Thời lượng: 98 phút Diễn viên: Will Ferrell, John C. Reilly, Richard Jenkins...

"Step Brothers" là một bộ phim hài kịch của Mỹ. Bộ phim kể về Brennan Huff và Dale Doback – hai chàng trai 40 tuổi thất nghiệp sống cùng bố mẹ. Khi bố của Dale lấy mẹ của Brennan, hai chàng ngốc nghếch buộc phải sống chung một mái nhà, ngủ chung một phòng và chia sẻ nhiều thứ khác.

Ban đầu, họ tỏ ra ghét đắng nhau cho đến khi bố mẹ họ quyết định rằng hai chàng phải tự lập, tự tìm việc làm, tự nuôi sống bản thân, tự thuê nhà để ở. Vậy là hai chàng đồng tâm hiệp lực để chống lại quyết định đó.

"Step Brothers" có sự tham gia của Will Ferrell, John C. Reilly, Richard Jenkins... Ảnh: Imdb

Biên kịch kiêm đạo diễn Adam McKay là một bậc thầy trong việc triển khai các khái niệm cơ bản theo một hướng thông minh lập dị khiến phần lớn khán giả khó có thể nhận ra. Nhìn bề ngoài, "Step Brothers" có vẻ là một bộ phim hài theo mô tuýp đàn ông tính trẻ con cũ kỹ. Tuy nhiên, bộ phim đã nêu lên một xu hướng đáng buồn của Mỹ.

Ở đây, ngày càng ít người trưởng thành chịu ra khỏi nhà, tìm kiếm công việc định hay mối quan hệ xã hội. Họ cứ thế trở thành những đứa trẻ to xác. Người xem có thể cười ồ trước những trò ngốc nghếch của Will Ferrell và John C. Reilly và giật mình với thực trạng trên. Sau khi được phát sóng, bộ phim thu về 128,1 triệu USD.