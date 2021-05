AFD cung cấp cho BIDV 100 triệu USD hạn mức tín dụng xanh

Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các nguồn vốn ủy thác nước ngoài và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại cho khách hàng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra của Nhà tài trợ và của Chính phủ Việt Nam, những năm qua BIDV luôn được các Khách hàng, Nhà tài trợ và các Bộ ngành tin tưởng lựa chọn là Ngân hàng cho vay lại, phục vụ các nguồn vốn ủy thác nước ngoài lớn, trọng điểm quốc gia. Đối với các nguồn vốn của Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, BIDV đã được AFD tin tưởng giao triển khai một số dự án như Dự án Truyền tải điện miền Bắc trị giá 40 triệu EUR, Dự án hỗ trợ chương trình phát triển nhà ở cho nhân dân vũng lũ lụt Đồng bằng sông Cửu Long trị giá 25 triệu EUR.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV chia sẻ: "Việc ký kết Thỏa ước tín dụng Hạn mức tín dụng xanh SUNREF 100 triệu USD là sự kiện quan trọng trong quá trình hợp tác giữa BIDV và AFD, đây sẽ là bước tiến, kết nối nhiều cơ hội mới trong mối quan hệ giữa BIDV và AFD trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng xanh. Đồng thời, một lần nữa khẳng định việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế toàn diện về tín dụng xanh đang giúp BIDV gia tăng hiệu quả hoạt động song hành với kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng. BIDV sẵn sàng là đối tác đồng hành với các nhà đầu tư quốc tế trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam".

Ông Fabrice Richy, Giám đốc AFD Việt Nam cho biết: "Khoản vay cấp cho BIDV là hạn ngạch tín dụng SUNREF đầu tiên AFD triển khai tại Việt Nam theo hình thức cho vay ưu đãi không cần bảo lãnh Chính phủ. SUNREF là thương hiệu tài chính xanh đã được AFD triển khai cùng gần 70 ngân hàng đối tác trên 30 quốc gia. AFD hy vọng thông qua BIDV có thể tiếp tục cấp các khoản vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại đến các doanh nghiệp của Việt Nam nhằm góp phần thúc đầy tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam".

Ông Lê Ngọc Lâm- Tổng Giám đốc BIDV và ông Fabrice Richy - Giám đốc AFD Việt Nam đại diện 2 bên ký kết

Xác định tầm quan trọng của việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, thời gian qua, BIDV luôn dành sự quan tâm, nguồn lực cho lĩnh vực này và đã trở thành Ngân hàng thương mại tiên phong tại Việt Nam về tín dụng xanh, mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường cũng như cho các nhà đầu tư quốc tế. Quy mô ngành năng lượng của BIDV liên tục tăng trưởng trong giai đoạn 2017-2020 với tốc độ tăng trung bình 11,59%/năm, đạt dư nợ hơn 68.000 tỷ đồng chiếm 5,78% tổng dư nợ cho vay của BIDV. Tương ứng với xu hướng tăng trưởng của ngành năng lượng, ngành năng lượng tái tạo của BIDV cũng có đà tăng trưởng ấn tượng chiếm tới 90% cơ cấu ngành năng lượng của BIDV.

Với khoản vay này, AFD không những cung cấp cho BIDV nguồn vốn dài hạn hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững mà còn phối hợp với BIDV để tối ưu hóa những tác động về mặt xã hội và môi trường của khoản tài trợ thông qua việc hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý môi trường và xã hội, nâng cao năng lực trong phân tích rủi ro môi trường và xã hội, hỗ trợ kinh nghiệm triển khai các chương trình SUNREF của AFD tại các quốc gia khác.

Giới thiệu về BIDV

Thành lập ngày 26/4/1957, BIDV là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ. Đến hết Quý I/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm, mạng lưới rộng khắp với gần 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước, thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu. BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, AFD, JICA, NIB và khách hàng.

BIDV được các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao thông qua hàng loạt các giải thưởng, danh hiệu như: Top 2.000 Công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới (Tạp chí Forbes bình chọn), Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance bình chọn),"Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" 3 năm liên tiếp (2018-2020) do The Asian Banking & Finance (Singapore) và The Alpha Southeast Asia trao tặng; "Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam" , "Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng,...

Giới thiệu về AFD

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) là cơ quan nhà nước và là định chế tài chính công cung cấp tài chính, hỗ trợ và xúc tiến chuyển đổi hướng tới một thế giới công bằng và bền vững hơn. Với hơn 4 000 dự án được triển khai tại 115 quốc gia, AFD không ngừng nỗ lực thúc đẩy các lĩnh vực y tế, giáo dục và khuyến khích bình đẳng giới, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên chung – hòa bình, giáo dục, y tế, đa dạng sinh học và khí hậu bền vững. AFD hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 và đã tài trợ cho hơn 90 dự án, với tổng giá trị tài trợ gần 2.3 tỷ euro trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng, nông nghiệp, ... phù hợp với các ưu tiên hợp tác của Pháp tại Việt Nam, AFD hướng các hoạt động phát triển theo hướng tập trung hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris về Khí hậu. http://vietnam.afd.fr