Agatha Christie và vụ mất tích 11 ngày đầy bí ẩn

Agatha Christie vốn được xem là một trong những tác giả truyện trinh thám nổi tiếng của Anh và thường được ca ngợi là một trong những nhà văn nữ nổi bật nhất đầu thế kỷ 20. Ngày nay, bà được xem là tiểu thuyết gia bán chạy nhất mọi thời đại.

Đến năm 1926, lúc này đã ở ngưỡng tuổi 30, Christie xuất bản nhiều tác phẩm nổi tiếng bao gồm The Secret Adversary và The Murder on the Links. Những chi tiết trong các tác phẩm của Christie sắc sảo và thực tế đến mức trong một bài đánh giá của The Pharmaceutical Journal, các chuyên gia y dược đã hết lời khen ngợi cách miêu tả chính xác quá trình đầu độc trong một tác phẩm của bà.



Năm 1926, Agatha Christie đã xuất bản nhiều tiểu thuyết trinh thám được ưa chuộng. Đến cuối sự nghiệp, bà đã xuất bản hơn 66 tác phẩm.

Điều khiến tác phẩm của Christie đặc sắc là cách bà nắm bắt những yếu tố cơ bản của một vụ án: Động cơ của hung thủ và bối cảnh tội ác được thực hiện, nhưng thú vị nhất là quá trình khám phá và điều tra, đi từ những chi tiết nhỏ để cho người đọc cùng đoán xem ai là hung thủ.

Theo Janet Morgan, tác giả cuốn tiểu sử về Agatha Christie, sự hấp dẫn cũng như tính cách hài hước của các nhân vật phần nào ảnh hưởng từ chính con người thật của bà. Christie là một người hài hước, yêu cuộc sống và mọi người xung quanh.

Năm 1914, Agatha Christie kết hôn với Đại tá Archibald Christie, hai người gặp gỡ khi Chiến tranh thế giới Thứ nhất chuẩn bị bắt đầu.

Nữ diễn viên June Duprez trong một cảnh phim And Then There Were None, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Agatha Christie.

Sau nhiều lần chuyển nhà ở London, cặp đôi cuối cùng chọn định cư ở một khu vực ngoại thành tên Sunningdale cùng bé gái xinh xắn của họ tên Rosalind. Chính tại nơi vùng quê bình dị này mà bí ẩn lớn nhất cuộc đời Agatha Christie xuất hiện: Vụ mất tích của chính bà.

Vào tối ngày 3/12/1926, Agatha Christie được nhìn thấy đi ra khỏi nhà mà không cầm theo gì ngoài một chiếc cặp sách. Bà chúc con gái ngủ ngon bằng một nụ hôn, để lại một bức thư cho thư ký của bà, nói rằng bà sẽ không về nhà tối nay. Sau đó, Christie ngồi lên xe, chạy đi và biến mất sau màn đêm.

Tin tức về vụ mất tích của Agatha Christie làm chấn động dư luận toàn quốc.

Vào ngày 6/12, tin tức về vụ mất tích của Agatha Christie xuất hiện trên trang nhất của tờ New York Times, cho biết chiếc xe của bà được tìm thấy hai ngày trước đó, bị bỏ lại gần Guildford, ngay bên lề đường.

Với không nhiều manh mối để điều tra, cảnh sát nhận thấy vụ mất tích này rất lạ lùng. Đầu tiên là chiếc xe hơi được tìm thấy, sau đó là những lá thư Christie để lại cho thư ký, anh rể, và chồng của bà.

Người chồng từ chối chia sẻ nội dung những bức thư vì chúng mang tính cá nhân cao. Thư ký của Christie khai rằng những bức thư chỉ bao gồm lịch trình làm việc, và anh rể Christie cũng tiết lộ bức thư chỉ là Christie nói rằng bà sẽ đi spa ở Yorkshire.

Những người tham gia buổi cầu hồn tìm kiếm Agatha Chritstie cho rằng có khả năng bà bị sát hại.

Cảnh sát cũng nghĩ đến khả năng tự tử và đã tìm kiếm xung quanh The Silent Pool, một hồ nước tự nhiên mà người địa phương cho là không có đáy. Những người khác nghĩ Christie đã trốn khỏi ngôi nhà của mình, vì những tin đồn cho rằng ngôi nhà bị ma ám.

Khi cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm mà không có kết quả khả quan nào, đã có những tin đồn xoay quanh việc đây chỉ là chiêu trò quảng cáo cho loạt tiểu thuyết sắp ra mắt, nhưng những tin đồn này đã bị thư ký của bà phản bác kịch liệt.

Điều này hoàn toàn vô lý, Christie là một quý cô đẳng cấp hơn thế này rất nhiều. Chưa có một phút giây nào trong sự nghiệp của mình mà Christie nghĩ đến việc gây ra đau thương và căng thẳng cho những người thân chỉ để quảng cáo cho tiểu thuyết.

Chiếc xe được cảnh sát dùng trong việc tái tạo hiện trường để từ đó tiếp tục tìm kiếm Agatha Christie.

Vào ngày 13/12/1926, đã có khoảng 10.000 đến 15.000 tình nguyện viên tham gia tìm kiếm Agatha Christie ở khu vực họ tìm thấy chiếc xe của bà. Cuộc tìm kiếm này còn có sự tham gia của sáu con chó nghiệp vụ được huấn luyện kỹ càng, và rất nhiều giống chó nghiệp vụ khác.

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy một số vật phẩm bao gồm các chai được dán nhãn chì độc và thuốc phiện, một tấm bưu thiếp bị xé rách, áo khoác lông thú của phụ nữ, một ổ bánh mì, và hai cuốn sách trẻ em. Không tìm thấy thi thể của tác giả, một buổi cầu hồn đã được tổ chức.

Sau đó, vào ngày 15/12, cuộc tìm kiếm Agatha Christie kết thúc với một bước ngoặt không ai ngờ dược.

Mười ngày sau vụ mất tích đầy kịch tính, nhà văn Agatha Christie được tìm thấy tại spa Harrogate ở Yorkshire, khớp với lá thư mà bà để lại cho anh rể của mình.

Sau khi đón vợ từ spa về, Đại tá Christie tiết lộ rằng nữ tác giả đã hoàn toàn mất trí nhớ.

Ông cũng chia sẻ rằng Christie không nhớ bà đã đến Harrogate bằng cách nào. Sau khi tin tức này lộ ra, hàng trăm người đã xuất hiện tại trạm tàu King’s Cross ở London để được tận mắt chứng kiến sự việc.

Nhưng ngay cả khi nữ tác giả đã được tìm thấy, lý do đằng sau sự mất tích đột ngột của bà vẫn còn là một bí ẩn. Một người bạn của Christie kể lại rằng:

"Đây là luật bất thành văn, Agatha sẽ không nói về vụ mất tích này với bất cứ ai".

Các nhà sử học đã đưa ra một số giải thích cho vụ việc kỳ lạ này. Có người tin rằng nữ tác giả đã có một cuộc khủng hoảng tâm lý bắt nguồn từ chứng trầm cảm sau khi mẹ bà mất. Những người khác tin rằng đây có thể là một nỗ lực tự sát bất thành.

Nhiều người suy đoán rằng vụ mất tích là một kế hoạch nhằm trừng phạt người chồng đã phản bội bà. Khi Christie check in tại spa Harrogate, bà đã đăng ký dưới cái tên Tressa Neele - tên tình nhân của đại tá Archibald. Hai người ly hôn 15 tháng sau vụ việc này. Đại tá Christie sau đó kết hôn với Tressa Neele.

Christie chỉ nói về vụ việc duy nhất một lần trong một cuộc phỏng vấn năm 1928 với tờ Daily Mail. Bà thú nhận rằng lúc đó bà đã rất muốn lao thằng chiếc xe xuống vực. Bà đã chịu một cơn chấn động nhẹ trong lúc lái xe, dẫn đến chứng mất trí nhớ.

Mặc dù cuối cùng bà vẫn bình an vô sự, nhưng vụ mất tích của Agatha Christie vẫn còn trong làn sương mờ cho đến ngày nay.