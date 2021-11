Agribank An Giang trao tặng thiết bị học trực tuyến cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới

Tham dự chương trình, về phía Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang có ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở cùng các thầy cô Hiệu trưởng và các em học sinh của 5 trường nhận tài trợ; Về phía Agribank chi nhánh tỉnh An Giang có ông Vương Hảo Hớn – Phó Giám đốc chi nhánh tỉnh, cùng sự hiện diện của đại diện Ban giám đốc các chi nhánh huyện, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tỉnh, Bí thư Đoàn thanh niên và đoàn viên người lao động chi nhánh.

Ông Vương Hảo Hớn – Phó Giám đốc Agribank An Giang (thứ 1, bên phải) và ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang (thứ 1, bê trái) trao tặng thiết bị học trực tuyến cho đại diện các trường. (Ảnh: Agribank An Giang)



Năm học 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học tập và giảng dạy phải chuyển sang hình thức trực tuyến để thích ứng với tình hình mới. Tuy nhiên, qua khảo sát toàn tỉnh An Giang có trên 70.000 học sinh không có thiết bị học trực tuyến nên việc học tập của các em gặp nhiều khó khăn.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh với chương trình "Sóng và máy tính cho em" và Chương trình An sinh Giáo dục "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đã trích kinh phí đơn vị, vận động người lao động, đoàn viên thanh niên đóng góp được hơn 250 triệu đồng.

Ngày 17/11, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang trao tặng cho 5 trường tiểu học và trung học cơ sở ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh, gồm: trường THCS Nhơn Hội (An Phú), THCS Trần Đại Nghĩa (Tịnh Biên), THCS Vọng Đông (Thoại Sơn), THCS Ô Long Vĩ (Châu Phú) và trường tiểu học Lê Trì (Tri Tôn). Mỗi trường nhận 10 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và sách giáo khoa, trị giá 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang cho biết: Với phương châm "Tạm dừng đến trường, không dừng học" và đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trước tình hình dịch bệnh, các hoạt động giáo dục buộc phải thay đổi cách thức tiếp cận sang hình thức trực tuyến với nhiều thách thức khó khăn hơn.

Ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang (bên trái) trao hoa cảm ơn tập thể người lao động Agribank An Giang. (Ảnh: Agribank An Giang)



Thấu hiểu những khó khăn của ngành giáo dục, Agribank đã phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang trao tặng thiết bị học tập, sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 5 trường ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh.

Đại diện ngành giáo dục, xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Agribank chi nhánh tỉnh An Giang luôn đồng hành cùng ngành giáo dục qua nhiều chương trình để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các trường học trong tỉnh.

Ông Vương Hảo Hớn – Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh An Giang, chia sẻ: Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, nhân văn nhất là với hoạt động an sinh giáo dục. Nhằm tiếp thêm nghị lực giúp các em học sinh vững bước trên con đường tiếp cận tri thức, tiếp cận công nghệ thông tin, bắt kịp xu thế thời đại.

Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc mà còn đề cao tinh thần giáo dục về sự yêu thương và trách nhiệm xã hội "Tất cả vì học sinh thân yêu".

Agribank An Giang mong muốn góp một phần sức chăm lo cho sự nghiệp trồng người và sự phát triển của quê hương đất nước trong tương lai.

Em Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh lớp 7A4 trường THCS Ô Long Vĩ, cho biết: "Đại diện các bạn được nhận thiết bị học tập con vô cùng cảm ơn món quà của Agribank An Giang để hỗ trợ con và các bạn học sinh trong quá trình học tập. Con xin hứa sẽ dùng thiết bị tốt nhất cho việc học của con, cố gắng học tập tốt giúp ích cho mọi người để xứng đáng với sự giúp đỡ của Agribank đã dành cho con và các bạn".

Năm 2021, Agribank triển khai chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập với chủ đề "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" tại 30 địa phương trong cả nước, nhằm mong muốn tạo điều kiện cho các trường, học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học không bị gián đoạn, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đây là sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Agribank đối với công tác giảng dạy của các trường học. Các thiết bị được trao tặng giúp tạo thêm điều kiện để thầy cô, các em học sinh hoàn thành tốt công tác giảng dạy và học tập của mình.