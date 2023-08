Agribank Bắc Yên Bái là đơn vị được sắp xếp lại sau khi điều chỉnh phạm vi quản lý của chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kể từ ngày 20/10/2019 Agribank Chi nhánh TP.Yên Bái nâng cấp lên chi nhánh loại I, hạng I và đổi tên thành Agribank Bắc Yên Bái, được giao quản lý hoạt động 3 chi nhánh loại II tại các huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình.

Sau khi được nâng cấp, Agribank Bắc Yên Bái luôn chủ động đề ra các giải pháp, mục tiêu tăng trưởng phù hợp, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn. Nhờ đó, chi nhánh không ngừng trưởng thành và liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Trụ sở Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái. Ảnh: PV

Thời gian qua, Agribank Bắc Yên Bái luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực thi chính sách tiền tệ. Thực hiện kinh doanh hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 472,5 tỷ đồng, tăng 10,0% so với đầu năm; đạt 119,5% kế hoạch tăng trưởngnăm 2023.

Đồng thời, nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, Agribank Bắc Yên Bái không ngừng hoàn thiện, đổi mới phong cách phục vụ, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Bắc Yên Bái luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần 'Tương thân, tương ái' thông qua các chương trình từ thiện, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Agribank Bắc Yên Bái luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần "Tương thân, tương ái". Ảnh: PV

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Agribank Bắc Yên Bái đều phát động phong trào thi đua, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc tổ chức triển khai công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Vận động cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp tiền, ngày công để gây quỹ.

Từ năm 2020 đến nay, Chi nhánh đã dành hơn 4 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa.... Trong đó nổi bật là chương "Tết vì người nghèo; chương trình trồng cây "Agribank Vì tương lai xanh – Thêm cây, thêm sự sống"; Làm nhà cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo; xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Agribank Bắc Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng trong chương trình chung tay vì người nghèo. Ảnh: PV

Trong 6 tháng đầu năm 2023,, Công đoàn cơ sở Agribank Bắc Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: Thực hiện chương trình an sinh xã hội "Tết xum vầy – xuân bình an" trị giá 500 triệu đồng; An sinh xã hội cho y tế, giáo dục số tiền 105 triệu đồng; Ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn 20 triệu đồng và hỗ trợ tiền xây nhà tình nghĩa số tiền 80 triệu đồng ...

Trước đó, để Hưởng ứng phát động của Thủ Tướng Chính phủ với chương trình "Sóng và máy tính cho em", chung tay hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Agribank Bắc Yên Bái đã trao tặng tủ sách, thiết bị học tập cho thầy và trò trường phổ thông DTBT TH&THCS xã Châu Quế Thượng.

Qua đó góp phần thay đổi diện mạo các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa trong cả nước; đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần bồi đắp, làm sâu sắc thêm văn hóa sẻ chia, tạo nên uy tín thương hiệu Agribank.

Agribank Bắc Yên Bái trạo tặng tủ sách, thiết bị học tập cho thầy và trò trường phổ thông DTBT TH&THCS xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Ảnh: PV

Những năm qua, Agribank Bắc Yên Bái cũng đã gắn kết với Hội cựu Thanh niên xung phong của tỉnh hỗ trợ xây dựng "nhà tình nghĩa" cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2022, Đảng bộ Agribank Bắc Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng hàng chục nhà "Đại đoàn kết" cho các gia đình đặc biệt khó khăn tại tỉnh Yên Bái.

Với những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, Agribank Bắc Yên Bái đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước , nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen như: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020, năm 2021, năm 2022; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2020, năm 2022; được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu Khối thi đua năm 2021; bằng khen của Thống đốc NHNN năm 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank Bắc Yên Bái, cho biết: "Ngân hàng luôn tăng cường giáo dục ý thức, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Bởi ngoài nhiệm vụ khẳng định vai trò trụ cột trong cung ứng vốn, Agribank Bắc Yên Bái luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh".