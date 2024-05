Agribank Chi nhánh Đông Long An trao sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng cho khách hàng may mắn Agribank Chi nhánh Đông Long An trao sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng cho khách hàng may mắn

Chiều 21/5, Agribank Chi nhánh Đông Long An (tỉnh Long An) tổ chức lễ trao thưởng Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang – rước xế sang" cho các khách hàng may mắn trúng thưởng. Khách hàng Lương Thị Thúy Hằng may mắn trúng giải Nhất là 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng.

Dự lễ trao thưởng về phía địa phương có ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Bến Lức; ông Lê Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức; bà Lê Thị Mỹ Hiền – Giám đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Cẩm Về phía Agribank có ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Kim Thài - Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An; cùng các thành viên trong BGĐ, Giám đốc các Chi nhánh loại II và khách hàng trúng giải Nhất, Nhì, Ba. Ông Huỳnh Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An, cho biết: Sau 4 tháng triển khai Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết An Khang – Rước Xế Sang" Agribank Chi nhánh Đông Long nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng với doanh số huy động là 919,5 tỷ đồng, tương ứng với 67.648 phiếu dự thưởng. Bà Lê Thị Mỹ Hiền – Giám đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Long An và ông Huỳnh Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An trao giải Nhất cho đại diện khách hàng trúng thưởng giải Nhất. Ảnh: Hồng Cẩm Lãnh đạo địa phương; lãnh đạo NHNN Việt Nam, chi nhánh tỉnh Long An; lãnh đạo Agribank khu vực Tây Nam Bộ, Agribank Chi nhánh Đông Long An chụp hình lưu niệm với khách hàng may mắn trúng giải Nhất. Ảnh: Hồng Cẩm Kết quả, tại Agribank Chi nhánh Đông Long An có 01 khách hàng trúng thưởng giải Nhất trị giá 1 tỷ đồng; 02 khách hàng trúng giải Nhì trị giá 62 triệu đồng; 08 khách hàng trúng giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 75 khách hàng trúng giải khuyến khích mỗi giải trị giá 01 triệu đồng. Tại buổi lễ Agribank Chi nhánh Đông Long An tiến hành tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng trúng giải Nhất, Nhì, Ba tại Chi nhánh. "Agribank Chi nhánh Đông Long An xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng, quý đối tác đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Agribank trong thời gian qua. Ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam Bộ (bìa trái) và ông Trương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An trao giải cho các khách hàng trúng giải Nhì. Ảnh: Hồng Cẩm Đồng thời, Agribank Chi nhánh Đông Long An cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cấp chính quyền tại địa phương, Ngân hàng Nhà nước cũng như lãnh đạo Agribank luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Agribank Chi nhánh Đông Long An thực hiện tốt sứ mệnh mang phồn thịnh đến khách hàng, xứng đáng với vị thế của một ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước có quy mô hoạt động lớn nhất, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Agribank Chi nhánh Đông Long An cam kết tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong thời gian sắp tới. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành và hợp tác của khách hàng để hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ, chính sách chăm sóc khách hàng nhằm đem lại cho quý khách sự hài lòng cao nhất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất"- Ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh. Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Đông Long An trao giải cho các khách hàng trúng giải Ba. Ảnh: Hồng Cẩm Dự lễ trao thưởng, bà Lê Thị Mỹ Hiền - Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Đông Long An trong thời gian qua, cũng như sự năng động trong huy động vốn, nguồn vốn huy động tiết kiệm luôn cao. Bà Hiền rất mong trong thời gian tới khách hàng luôn đồng hành, tin tưởng, yên tâm vì đến thời điểm hiện nay Agribank là ngân hàng duy nhất 100% nguồn vốn Nhà nước. Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Đông Long An trao giải cho các khách hàng trúng giải Ba. Ảnh: Hồng Cẩm Phát biểu tại buổi lễ, đại diện người nhà bà Lương Thị Thúy Hằng - khách hàng trúng thưởng giải Nhất, chia sẻ: "Là khách hàng thân thiết, đã tin dùng và sử dụng các dịch vụ của Agribank trong nhiều năm qua, nên khi tích góp được một số vốn, gia đình tôi đã tin tưởng và lựa chọn Agribank Chi nhánh Đông Long An để gửi tiết kiệm. Đúng thời điểm đó, tại ngân hàng đang có chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang - rước xế sang", cùng với sự hướng dẫn, chăm sóc tận tình của các giao dịch viên tại ngân hàng, gia đình tôi đã đồng ý tham gia ngay. Vô cùng may mắn cho gia đình tôi khi trong hàng triệu phiếu dự thưởng trên cả nước tôi đã trúng giải nhất trị giá 1 tỷ đồng. Rất mong thời gian tới Agribank sẽ có thêm nhiều chương trình hay và ý nghĩa để tôi cũng như những khách hàng khác cùng tham gia, thông qua đó tăng cường được mối liên kết giữa ngân hàng với khách hàng". Nhằm đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi cung cấp đến khách hàng, tăng cường thu hút vốn đầu tư phục vụ phát triển nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank tổ chức chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang – Rước xế sang" diễn ra từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 20/4/2024 trên toàn quốc.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 18,14 tỉ đồng, với 3.925 giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Mercedes – Benz GLC 3004MATIC trị giá 2,8 tỉ đồng, 4 giải Nhất, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng; 70 giải Nhì mỗi giải trị giá 62 triệu đồng; 350 giải Ba, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 3.500 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

