Dự Lễ khai trương, về phía Agribank có ông Bùi Thanh Quang, Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam bộ; ông Hồ La Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; ông Trần Văn Trổ, nguyên Phó Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam bộ; ông Mai Anh Tuấn, Giám đốc ABIC Cần Thơ; ông Lê Viết Quyền, Giám đốc Agribank chi nhánh Hậu Giang; cùng các phòng, ban Agribank tỉnh Hậu Giang; Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Phụng Hiệp, lãnh đạo Agribank các Chi nhánh trong tỉnh Hậu Giang.

Đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Hồng Cẩm

Về phía địa phương, có ông Huỳnh Việt Thuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phụng Hiệp; ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cùng đại diện các phòng, ban ngành huyện Phụng Hiệp và khách hàng thân thiết của Agribank huyện Phụng Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thành Nông, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp cho biết, sau hơn 1 năm khẩn trương triển khai xây dựng trụ sở mới theo chỉ đạo của Trụ sở chính Agribank và Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, tháng 8/2023 công trình xây dựng đã hoàn thiện. Đến ngày 5/9 Agribank Chi nhánh huyện Phụng Hiệp đã thực hiện di dời địa điểm hoạt động sang trụ sở mới tại số: 68, đường Hùng Vương, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.



Ông Bùi Thành Nông, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Cẩm

Trụ sở mới của Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp có tổng diện tích khu đất là 3.249,8m², diện tích xây dựng tầng (tầng trệt): 400m², tổng diện tích sàn là 1.132,2 6m2; kết cấu 3 tầng. Tổng mức đầu tư là 20,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư XDCB&QLTS của Agribank.

Về kết quả kinh doanh năm 2023 của chi nhánh, ông Bùi Thành Nông cho biết, tính đến ngày 31/8, nguồn vốn là 1.143 tỷ đồng, tăng 213 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 112.3% so kế hoạch tỉnh giao năm 2023. Dư nợ là 1.337 tỷ đồng, với gần 8.000 khách hàng vay vốn, tăng 24 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 94% so kế hoạch tỉnh giao năm 2023. Trong đó tỷ lệ cho vay NNNT chiếm 83% (khá cao); tỷ lệ nợ xấu 0,59%, thấp hơn 0,11% sơ kế hoạch tỉnh giao năm 2023…

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam bộ (Người thứ 6 từ phải sang); cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Agribank Chi nhánh Hậu Giang, huyện Phụng Hiệp, Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp cắt băng khánh thành, đưa vào hoạt động trụ sở và khai trương máy gửi, rút tiền tự động. Ảnh: Hồng Cẩm

Máy gửi, rút tiền tự động đặt tại phía trước trụ sở Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp, tại số 68, đường Hùng Vương, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Thay mặt lãnh đạo huyện Phụng Hiệp, ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Phụng Hiệp luôn quan tâm và đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

"Hôm nay, Agribank Chi nhánh huyện Phụng Hiệp có trụ sở làm việc mới rất khang trang, rộng rãi, rất đẹp, đồng thời khai trương, đưa vào sử dụng máy rút tiền, gửi tiền tự động sẽ góp phần cho hoạt động của ngân hàng ngày càng hiệu quả và phát triển hơn.

Tôi mong rằng trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với địa phương quan tâm đến chính sách Tam Nông, nhằm góp phần vào sự phát triển chung của huyện Phụng Hiệp, đặc biệt là sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng luôn an toàn, hiệu quả và bền vững.

Khách hàng trải nghiệm gửi tiền tại máy gửi, rút tiền tự động của Agribank Chi nhánh huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Hồng Cẩm

Tăng cường thêm máy ATM để đáp ứng kịp thời, nhanh chóng cho người dân, khách hàng trong việc rút tiền, gửi tiền tại máy ATM; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện giao dịch, thanh toán qua máy rút tiền, gửi tiền tự động (CDM) mà không phải dùng tiền mặt, từ đó góp phần xóa bỏ nạn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, đem lại niềm tin cho khách hàng khi thực hiện giao dịch tại Agribank", Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp nhấn mạnh.

Ông Mai Anh Tuấn, Giám đốc ABIC Cần Thơ (bìa phải) và ông Bùi Thành Nông, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp trao 50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại buổi lễ khai trương, Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp và ABIC Cần Thơ đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho huyện Phụng Hiệp.