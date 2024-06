Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đồng hành cùng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 với chủ đề "Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng" và phương châm hành động "Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững" gắn với "Năm thanh niên tình nguyện".



Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Buổi lễ ra quân có sự tham dự của ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân và hơn 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (giữa) trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo Tỉnh đoàn Long An.

Tại chương trình, ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đã đại diện trao tặng bảng tượng trưng 4 căn nhà Tình bạn và 5.500 cây xanh trị giá 280 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Long An nhằm chăm lo cho các đoàn viên thanh niên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chung tay xây dựng nông thôn mới và các tuyến đường văn minh với các tiêu chí "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn" trên địa bàn.

Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phát động trồng 200 cây xanh trên tuyến đường TP.Tân An.

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng đã phát động trồng 200 cây xanh trên tuyến đường phường Tân Khánh (TP.Tân An), góp phần lan tỏa văn hóa Agribank cùng thông điệp "Vì tương lai xanh" ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh nhà.