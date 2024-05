Agribank trao thưởng chương trình "Tết An khang - Rước xế sang" và tặng xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Long An

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An, lãnh đạo TP.Tân An.

Đại biểu tham dự lễ.

Về phía Agribank có đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Trụ sở chính Agribank; ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ, cùng trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trực thuộc Agribank Khu vực Tây Nam Bộ; lãnh đạo Agribank các chi nhánh Hải Phòng và Đông Hải Phòng; lãnh đạo Agribank các chi nhánh loại I Khu vực Tây Nam Bộ, lãnh đạo ABIC chi nhánh TP.Hồ Chí Minh; ban giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Long An, cùng trưởng các phòng nghiệp vụ tại hội sở, giám đốc các chi nhánh loại II trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An và hơn 100 khách hàng thân thiết đã luôn gắn bó, đồng hành cùng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao bảng tượng trưng tặng xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Long An.

Nhiều năm qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng các sản phẩm dịch vụ tài chính tiên tiến, hiện đại, các hoạt động an sinh xã hội cũng luôn được Agribank nói chung, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nói riêng quan tâm, chú trọng. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp, đồng hành cùng chính quyền và ngành Y tế tỉnh Long An trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An quyết định trao tặng 1 xe cứu thương trị giá 1,25 tỉ đồng cho ngành y tế tỉnh Long An, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới.

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết An khang - Rước xế sang" cho các giải Đặc biệt, Nhì, Ba cho các khách hàng trúng thưởng. Cụ thể tại Agribank Chi nhánh tỉnh Long An có 94 khách hàng may mắn trúng giải, gồm: 9 khách hàng trúng thưởng giải Ba, 3 khách hàng trúng thưởng giải Nhì và 1 khách hàng trúng giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Mercedes - Benz GLC 300 4MATIC trị giá 2,8 tỉ đồng. Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là khách hàng gửi tiền tại Agribank Chi nhánh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Trước đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đã trao giải cho 81 khách hàng trúng thưởng giải Khuyến khích bằng hình thức chuyển khoản.



Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết An khang - Rước xế sang" là dịp Agribank gửi thông điệp tri ân đến những khách hàng thân thiết đã tin tưởng, gắn bó, đồng hành cùng Agribank trong suốt những năm qua.

Bà Lê Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An gửi lời chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An đánh giá cao sự nỗ lực của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, luôn năng động, chuyên nghiệp trong hoạt động và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Agribank Chi nhánh tỉnh Long An không chỉ thuộc tốp đầu trong hệ thống Agribank mà còn đứng tốp đầu trong hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Long An, chiếm khoảng 20% thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh luôn quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.



Bà Lê Thị Mỹ Hiền cũng chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng trong dịp này cũng như chúc mừng những kết quả đạt được của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An. Đồng thời bày tỏ mong muốn Chi nhánh tiếp tục đồng hành cung cấp tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng hành cùng công tác an sinh xã hội và góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ và Nguyễn Trí Dũng, PGĐ Phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao bảng tượng trưng và tặng hoa chúc mừng các khách hàng may mắn nhận giải Nhì. Mỗi giải là 1 xe máy SH Mode trị giá 62 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nghiêm, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao bảng tượng trưng và tặng hoa chúc mừng khách hàng nhận Giải Ba, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Quang, Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ, cho biết: Sau hơn 35 năm phát triển, Agribank luôn giữ vững vị thế là một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới rộng lớn, gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo cả nước; tổng tài sản vượt mốc 2 triệu tỉ đồng, nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỉ đồng. Năm 2023, Agribank tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật như: Tiếp tục là thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đạt Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín, là Quán quân các Ngân hàng thương mại và được vinh danh vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng VNR500.

Agribank eKYC System và Agribank Digital được vinh danh là Hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc trong lĩnh vực Ngân hàng số tại Giải thưởng Sao Khuê 2023. Vinh dự được Thống đốc NHNN tặng bằng khen với thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Gia đình khách hàng may mắn chụp hình bên xe ô tô Mercedes - Benz GLC 300 4MATIC trị giá 2,8 tỉ đồng.

Agribank là Ngân hàng đạt tỉ lệ diện thanh toán chuẩn xuất sắc năm 2023 (theo đánh giá của Ngân hàng The Bank of New York Mellon BYN) và được Moody's nâng kết quả xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Agribank từ mức B1 lên mức Ba3, bằng với mức xếp hạng Quốc gia của Việt Nam. Ngoài ra, Agribank còn được Chính phủ, các Bộ ngành, các Tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trong nước và Quốc tế vinh danh nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý khác.

Trước đó, Agribank Chi nhánh Đông Long An đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 75 giải khuyến khích; Agribank Chi nhánh Bến Tre đã trao 1 Giải nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 41 giải khuyến khích.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang - Rước xế sang" được Agribank triển khai từ ngày 20-12-2023 đến hết ngày 20-4-2024 trên phạm vi toàn quốc dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền với kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng. Quy mô chương trình lên đến 3.917 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 18,14 tỉ đồng. Trong đó, giải đặc biệt là 1 xe ô tô Mercedes - Benz GLC 300 trị giá 2,8 tỉ đồng; 4 giải Nhất là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng và nhiều giải thưởng có giá trị khác…