Agribank CN Long An trao tặng 2 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và BVĐK KV Đồng Tháp Mười

Buổi lễ trao tặng có sự tham dự của ông Huỳnh Minh Phúc - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Xuân Bách - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Kiến Tường; ông Bùi Quốc Bảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Thạnh; ông Hà Thanh Chì – UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện Tân Thạnh, TX.Kiến Tường. Đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, ông Phan Tấn Luân - Phó Giám đốc cùng tham dự lễ trao tặng.



Ông Phan Tấn Luân - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (bìa phải) đại diện trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.

Ông Huỳnh Minh Phúc - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế bày tỏ cảm ơn trước sự đồng hành của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trong công tác an sinh xã hội cũng như ngành Y tế tỉnh Long An trong những năm qua, đồng thời tin tưởng hoạt động ý nghĩa, thiết thực này sẽ giúp Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười giảm bớt khó khăn trong khâu cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Tân Thạnh và TX.Kiến Tường trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Lễ trao tặng xe cứu thương chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng các sản phẩm dịch vụ tài chính tiên tiến, hiện đại, các hoạt động an sinh xã hội cũng luôn được Agribank Chi nhánh tỉnh Long An quan tâm, chú trọng. Đồng hành cùng chính quyền địa phương và ngành Y tế trong chăm sóc sức khoẻ người dân là việc mà Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian sắp tới, phát huy vai trò, thương hiệu Agribank – một "Ngân hàng vì cộng đồng".