Agribank - Đồng hành phát triển cùng cộng đồng

Trong năm 2024, phát huy truyền thống, trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn, Agribank đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho nhiều địa phương khó khăn trên cả nước.

Một trong những hoạt động an sinh xã hội nổi bật nhất của Agribank là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo tại các vùng khó khăn trên cả nước. Những căn nhà tạm bợ, thiếu an toàn đã trở thành nỗi lo lớn của nhiều hộ gia đình nghèo, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trên tinh thần “không để ai bỏ lại phía sau” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gắn với chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, năm 2024, Agribank đã dành trên 310 tỷ đồng để cùng Chính phủ thực hiện “Mái ấm cho đồng bào tôi” xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ở kiên cố cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ Hà Giang đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau và nhiều địa phương khác, hàng trăm gia đình đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, giúp họ có một mái ấm vững chắc, ổn định cuộc sống và vượt qua những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tạo động lực để các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Agribank ủng hộ kinh phí 100 tỷ đồng cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, Agribank còn đồng hành với người dân và doanh nghiệp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng. Đặc biệt, khi cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề tại các vùng ven biển, đồng bằng và đặc biệt là trung du và miền núi, ngân hàng đã triển khai hàng loạt hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Agribank đã trao tặng hàng nghìn phần quà gồm nhu yếu phẩm và hỗ trợ tài chính đến các hộ gia đình. Song song đó, ngân hàng còn phối hợp với chính quyền địa phương khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Agribank tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình, thăm hỏi khách hàng vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Để hỗ trợ lâu dài, Agribank triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cung cấp vốn vay lãi suất thấp giúp người dân, doanh nghiệp tái đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Theo đó, Agribank căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng để điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 06/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024; đồng thời giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 6/9/2024 đến ngày 31/12/2024. Những chương trình này không chỉ giúp ổn định kinh tế địa phương mà còn khẳng định vai trò của Agribank trong việc đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực được Agribank đặc biệt chú trọng trong năm 2024. Với gần 150 tỷ đồng được tài trợ, Agribank đã xây dựng và sửa chữa nhiều trường học, lớp học đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, mang lại môi trường học tập an toàn, hiện đại cho hàng nghìn học sinh. Tại các huyện nghèo ở Lào Cai, Yên Bái…, những ngôi trường mới đã được xây dựng, giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn. Ngoài việc xây trường, Agribank còn hỗ trợ sửa chữa các lớp học tạm bợ, cung cấp bàn ghế, thiết bị học tập và sách vở. Không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất, ngân hàng còn triển khai các chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, khích lệ các em tiếp tục hành trình học tập và phát triển bản thân. Những nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện giáo dục tại các khu vực khó khăn mà còn góp phần tạo dựng một thế hệ trẻ đầy triển vọng cho tương lai đất nước.

Agribank phối hợp với trung tâm y tế địa phương thăm khám, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho 60 người thuộc đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, trong không khí đón Xuân 2024, Agribank tiếp tục tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” trên khắp cả nước. Chương trình không chỉ giúp các gia đình khó khăn chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy hơn mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia giữa ngân hàng và cộng đồng. Cùng với “Tết vì người nghèo”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội khác được cán bộ và người lao động Agribank chung tay chia sẻ. Agribank đã dành 150 tỷ đồng để trao tặng hàng chục nghìn phần quà và hỗ trợ tài chính đến tận tay các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc, góp phần mang đến “mùa xuân” ấm áp và trọn vẹn hơn cho mọi nhà.

Với tổng kinh phí gần 650 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, Agribank mong muốn tiếp tục chung tay cùng cộng đồng, san sẻ khó khăn với những hoàn cảnh không may mắn trong xã hội. Các hoạt động an sinh của Agribank không chỉ cải thiện đời sống của hàng triệu người dân, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững tại nhiều địa phương.

Từ chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ thiên tai, đầu tư giáo dục đến các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiện thực khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phát triển công bằng và nhân ái hơn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội mà Agribank luôn đề cao, hướng đến một tương lai thịnh vượng và tốt đẹp cho người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.