Agribank hỗ trợ xây cầu nông thôn tại Bến Tre

Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ vừa phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú khánh thành cầu nông thôn Cầu Vàm Cái Cát (ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Cầu Vàm Cái Cát có chiều dài 25m, rộng 3m, tổng kinh phí 341 triệu đồng, trong đó Agribank hỗ trợ 300 triệu đồng, số còn lại do nhân dân sở tại đóng góp và địa phương vận động xã hội hóa.



Cắt băng khánh thành cầu nông thôn Vàm Cái Cát, do Agribank tài trợ.

Những năm qua, thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù địa phương và nhân dân đã có nhiều nỗ lực, nhưng do sức dân có hạn, song xã nghèo An Điền vẫn chưa thể hoàn thành các tiêu chí của Chương trình, nhất là tiêu chí về phát triển giao thông nông thôn.

Cầu Vàm Cái Cát được khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp nhân dân trong/ngoài xã An Điền nói chung và 40 hộ dân ở Xóm rẫy nói riêng- từ nay sẽ thoát cảnh qua lại trên cây "Cầu khỉ"- đầy rủi ro.

Ông Trần Thế Phước, Chủ tịch UBND xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cho biết: An Điền là xã nghèo của huyện Thạnh Phú. Địa bàn xã nằm dọc theo cửa sông Hàm Luông, bị chia cắt sông rạch chằng chịt. Do đó, rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và học sinh, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Niềm vui của bà con nhân dân và địa phương trong ngày khánh thành cầu Vàm Cái Cát.

Ông Nguyễn Văn Thắng, một người dân tại xóm Rẫy, xã An Điền, cho biết: Từ trước đến nay, gia đình ông cùng hàng trăm hộ dân phía trong xóm Rẫy đi lại rất vất vả vì kênh rạch ngăn cách, xe cộ không thể đi vào được tận nhà.

"Có những hôm người dân đau bệnh, muốn đưa đi bệnh viện nhưng xe không vào được đến nơi vì không có cầu. Từ nhiều đời nay, cả xóm Rẫy tụi tôi phải đi chung một cây "Cầu khỉ" nhỏ xíu. Đã có rất nhiều vụ lọt cầu, ngay gia đình tôi có con nhỏ cũng đã hai lần bị té xuống sông khi đi qua cầu khỉ, hên là có người cứu"- ông Thắng kể.

Lãnh đạo địa phương trao thư cảm ơn cho đại diện Agribank.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành cầu, đại diện lãnh đạo địa phương và bà con, người dân khu vực Cầu Vàm Cái Cát gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Agribank trong thời gian qua đã hỗ trợ địa phương về nguồn vốn để sản xuất, nay hỗ trợ xây dựng cây cầu, giúp giao thông, vận chuyển hàng hóa nông sản thuận tiện. Sự quan tâm này- là động lực lớn về tinh thần lẫn vật chất, giúp người dân phấn đấu lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.