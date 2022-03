Agribank - Tự hào hành trình 34 năm phát triển

NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH 34 NĂM PHÁT TRIỂN AGRIBANK

1988: Thành lập ngày 26/3/1988 với tên gọi Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam

1990: Đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

1995: Đề xuất thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, nay là Ngân hàng Chính sách xã hội, tách ra từ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

1996: Đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2003: Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới"; Triển khai hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) tại các chi nhánh của Agribank

2005: Mở Văn phòng đại diện đầu tiên tại nước ngoài - Văn phòng đại diện Campuchia

2006: Đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt

2007: Doanh nghiệp số 1 Việt Nam (theo xếp hạng của UNDP)

2008: Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Đảm nhận chức Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp và Nông thôn - Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA); Top 10 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt

2009: Vinh dự được đón Tổng Bí thư tới thăm và làm việc; Là ngân hàng đầu tiên lần thứ 2 liên tiếp đạt Giải thưởng Top 10 Sao Vàng đất Việt; Khai trương hệ thống IPCAS II, kết nối trực tuyến toàn bộ 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn hệ thống

2010: Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

2011: Chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

2012: Là Ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500; Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN; Thương hiệu nổi tiếng ASEAN; Ngân hàng có chất lượng thanh toán cao; Ngân hàng thương mại thanh toán hàng đầu Việt Nam

2013: Kỷ niệm 25 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

2014: Ngân hàng Thương mại duy nhất lần thứ 5 liên tiếp thuộc Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500; Tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Agribank lên B+

2015: Triển khai thành công Đề án Tái cơ cấu đã được Thống đốc NHNN Việt Nam phê duyệt; Ra mắt hệ thống phát hành và thanh toán thẻ CHIP theo chuẩn EMV

2016: Tổng tài sản cán mốc trên 01 triệu tỷ đồng; Là ngân hàng đứng đầu hệ thống ngân hàng theo Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 20 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

2017: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cổ phần hóa Agribank

2018: Kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

2019: Tăng trưởng cao nhất kể từ khi thành lập; xếp hạng thứ 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á về quy mô tài sản; Quán quân các NHTM được vinh danh Top 10 Bảng xếp hạng VNR500

2020: Thực hiện thành công phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020; Agribank được tín nhiệm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020- 2024).

2021: Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Tổ chức tín dụng Nhà nước triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Moody's xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3, tương đương mức tín nhiệm quốc gia; The Asian Banker xếp hạng 138/500 ngân hàng hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản, tăng 96 bậc xếp hạng về chất lượng hoạt động so với công bố vào năm 2020. Agribank xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam tại Bảng xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu theo đánh giá của Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance và Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớp nhất Việt Nam (VNR500).