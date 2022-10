Agribank ủng hộ 5 tỷ Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội

Tham dự chương trình có sự hiện diện của đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành TW và Hà Nội; Các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm…. Đại diện Agribank có đồng chí Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank tham dự. Hưởng ứng lễ phát động, Agribank ủng hộ 05 tỷ cho Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022.



Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận biểu trưng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và ASXH từ đồng chí Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Agribank

“Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 là chương trình hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17/10/2022 - 18/11/2022). Trong những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Theo số liệu thống kê, trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay) mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội được trên 19.313 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 04 cấp vận động được trên 3.865 tỷ đồng (Trung ương tiếp nhận trên: 171,135 tỷ đồng; địa phương tiếp nhận trên: 3.694 tỷ đồng); vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 15.448 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 102.910 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 2,4 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh; giúp đỡ 593.034 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ 663.771 lượt người phát triển sản xuất; xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh.

Trong gần 22 năm (luỹ kế từ năm 2000 đến nay), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 78.983 tỷ đồng, trong đó: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 19.432 tỷ đồng; các chương trình an sinh xã hội trên 59.551 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 1.680.231 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo khám chữa bệnh; hàng triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; phát triển sản xuất; xây dựng hàng chục nghìn công trình dân sinh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Agribank đã ủng hộ gần 330 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội khắp các địa phương trên cả nước. Vừa qua, Agribank cũng đã ủng hộ 2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội. Dự kiến trong năm 2022, Agribank sẽ dành khoảng 600 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao biểu trưng cảm ơn cho đại diện Agribank vì đã có những đóng góp thiết thực chung tay giúp đỡ người nghèo

Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong nhiều năm qua, Agribank được ghi nhận là Ngân hàng vì cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng; “Ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khu vực Đông Nam Á” do tổ chức Asian Banking & Finance trao tặng.