Ahn Hyo Seop thu hút fan nữ với vai "chim thủy tổ" trong phim Hẹn hò chốn công sở

Trong phim, nam tài tử dù là cháu trai của tài phiệt hàng đầu xứ Hàn, tài năng có thừa và vô cùng điển trai, thế nhưng anh lại bị nữ chính là Shin Ha Ri (Seol In Ah đảm nhận) nhận xét giống chim thủy tổ. Nhận xét của cô khiến cho anh chàng vô cùng tức giận và luôn băn khoăn về chi tiết này. Chim thủy tổ trong Hẹn hò chốn công sở bất ngờ lại trở thành một con vật đáng yêu, thường xuyên xuất hiện khiến khán giả "cười ngất".

Tổng tài Kang Tae Moo bị ví là chim thủy tổ trong Hẹn hò chốn công sở. (Ảnh: IT).

Chim thủy tổ trong Hẹn hò chốn công sở là gì?

Chim thủy tổ là một chi khủng long giống chim chuyển tiếp giữa khủng long có lông và chim hiện đại. Loài chim này sống vào cuối kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước, tại nơi ngày nay là miền nam Đức khi châu Âu còn là nhiều quần đảo trong vùng biển nông nhiệt đới, gần với đường xích đạo hơn hiện tại. Chim thủy tổ có chiều dài khoảng 0,5 m.

Loài chim này có kích thước nhỏ, cánh rộng, và được cho là có khả năng bay hay lướt. Chim thủy tổ có nhiều đặc điểm của khủng long Đại Trung. Về chi tiết, nó có các đặc điểm như hàm có răng sắc, ba ngón tay có vuốt trên mỗi bàn tay, một cái đuôi dài, ngón chân có thể co duỗi, lông vũ và nhiều đặc điểm khác.

Bởi vì nó có các đặc điểm phổ biến ở cả chim và khủng long phi điểu, chim thủy tổ thường được coi là một mắt xích nằm giữa chúng. Vào những năm 1970, John Ostrom, theo bước tiên phong của Thomas Henry Huxley năm 1868, đã lập luận rằng những con chim tiến hóa từ nhóm khủng long chân thú và chim thủy tổ là một bằng chứng quan trọng cho luận điểm này; nó có một số đặc điểm của chim, chẳng hạn như xương đòn, lông vũ, cánh và ngón chân đầu tiên bị đảo ngược cùng với cả những đặc tính từ khủng long.

Hình ảnh chim thủy tổ trong Hẹn hò chốn công sở. (Ảnh trong phim).

Sự nghiệp thăng trầm của tài tử "chim thủy tổ" trong Hẹn hò chốn công sở

Ahn Hyo Seop là diễn viên đảm nhận vai chính trong phim Hẹn hò chốn công sở. Phim mới lên sóng được 4 tập đầu tiên trên đài SBS nhưng đã "phủ sóng" mạng xã hội, rating liên tục tăng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ahn Hyo Seop với gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng. (Ảnh: Soompi).

Thành công của bộ phim một phần lớn cũng nhờ ngoại hình xuất sắc của bộ tứ nhân vật chính. Trong đó, Ahn Hyo Seop với gương mặt điển trai, chiều cao 1,87 m, anh dễ dàng lột tả vai diễn giám đốc hoàn mỹ từ ngoại hình đến tài năng. Chàng tổng tài qua cách thể hiện của Ahn Hyo Seop có bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng giỏi nấu ăn, tính cách đôi lúc trẻ con, đặc biệt khi yêu. Kiểu nhân vật này thường dễ dàng chinh phục khán giả, nhất là các cô gái trẻ.



Ahn Hyo Seop sinh năm 1995, anh từng là thực tập sinh của JYP Entertainment. Tuy nhiên, Ahn Hyo Seop nhận thấy mình thiếu kỹ năng, chiều cao chênh lệch và dễ bị căng thẳng nên đã tự mình rời bỏ ban nhạc GOT7.

Tháng 10/2015, Ahn Hyo Seop ra mắt cùng nhóm nhạc dự án One O One được thành lập bởi Starhaus Entertainment. Tuy nhiên, nhóm không tạo được tiếng vang và dừng hoạt động từ đầu năm 2019.

Ahn Hyo Seop chuyển hướng diễn xuất khi tham gia Queen of the Ring và My Father is Strange vào năm 2017. My Father is Strange đạt rating trung bình 27,8% đã giúp Ahn Hyo Seop được nhận diện trong lòng khán giả, cho dù anh chỉ tham gia vai phụ. Tới khi tham gia vai Seo Woo Jin trong phim Dr. Romantic, chim thủy tổ trong Hẹn hò chốn công sở đã được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận.

Phim Hẹn hò chốn công sở đang đứng top 1 những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng phim trực tuyến được dự báo sẽ gây bão màn ảnh, sau All of Us are Dead và Tòa án vị thành niên.