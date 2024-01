Ai được phân công phụ trách UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi ông Trần Văn Hiệp bị bắt?

Sáng 4/1, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới.

Việc này được thực hiện sau khi ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì tội Nhận hối lộ.

Ông Võ Ngọc Hiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng phân công tạm thời phụ trách điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 28/12/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phân công ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phân công ông Võ Ngọc Hiệp tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng đến hết 31/12/2023 đối với công tác điều hành, thực hiện công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 2/1, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Ông Hiệp được xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).