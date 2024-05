Ai mới là người phù hợp dẫn dắt CLB CAHN?

HLV Kiatisak không phù hợp với CLB CAHN?

HLV Kiatisak vừa đột ngột rời bỏ vị trí HLV trưởng CLB CAHN. Ông tuyên bố quyết định này bằng tiếng Việt trên trang Facebook cá nhân của mình. Lý do cho quyết định này là "vì vấn đề cá nhân của gia đình", một lý do vẫn hay được người ta đưa ra làm lý do cho những lý do thực tế khác. NHM bóng đá nói chung cũng như NHM của CLB CAHN khá bất ngờ trước quyết định này của HLV Kiatisak. Họ cũng không mấy tin vào cái lý do "vì vấn đề cá nhân gia đình", đương nhiên là có các đồn đoán về lý do thực của quyết định "li dị" này với đội bóng chỉ sau 4 tháng "kết hôn".

CLB CAHN đã chia tay 5 HLV trong vòng 1,5 năm qua. Ảnh: VPF.

Thực tế, với cả phía HLV và phía CLB, 1 HLV dừng hợp tác với 1 CLB sau vài tháng làm việc là điều bình thường. Nhưng sẽ rất khó để nói là bình thường khi 1 CLB thay 5 HLV chỉ trong vòng 1 năm rưỡi. Dưới đây là danh sách và thành tích của 5 HLV mà CLB CAHN đã chiêu mộ và chia tay:

1. Paulo Foiani (Tháng 12/2022 đến cuối tháng 4/2023). Trận: 7 (Thắng 2, hoà 2, thua 3). Thứ hạng V.League 2023: 5. Cúp Quốc gia 2023: Bị loại từ vòng 1/8

2. Flavio Cruz (Tháng 4/2023 đến cuối tháng 8/2023) Trận: 13 (Thắng 9, hoà 2, thua 2). Thứ hạng V.League 2023: 1

3. Trần Tiến Đại (Cuối tháng 8/2023 đến giữa tháng 11/2023). Trận: 8 (thắng 5, hoà 2, thua 1)

Vô địch V.League 2023. Thứ hạng V.League 2023/24: 2

4. Gong Oh-kyun (Giữa tháng 11/2023 đến giữa tháng 1/2024). Trận: 5 (Thắng 1, hoà 2, thua 2)

Thứ hạng V.League 2023/24: 8. Cúp Quốc gia 2023/24: Lọt vào tứ kết.

5. Kiatisak Senamuang (Giữa tháng 1/2024 đến giữa tháng 5/2024). Trận: 11 (Thắng 6, hoà 1, thua 4). Thứ hạng V.League 2023/2024: 3. Cúp Quốc gia 2023/24: Bị loại ở tứ kết.

HLV Kiatisak không phù hợp với CLB CAHN?

Có 1 sự trùng hợp là thời gian tại vị của cả 5 HLV này đều ở ngưỡng khoảng 4 tháng. Và chúng ta đều biết, với bóng đá, 4 tháng là không đủ cho 1 chiến lược của đội bóng tạo ra thành quả. CLB CAHN là 1 tập thể những cầu thủ có chuyên môn tốt, tốt hơn mặt bằng trung bình ở V.League, được khẳng định bằng những đóng góp của họ cho các cấp độ đội tuyển, cho các CLB họ đã từng thi đấu, cũng như giá trị chuyển nhượng của họ khi đến với CLB CAHN. Tập thể này có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu tốt đến nỗi, làm cho người ta có cảm giác rằng họ có thể ra sân rồi tự bảo nhau đá cũng được. Việc chỉ trong 1 năm rưỡi, CLB phải hoặc thải hồi HLV với lý do không đáp ứng chuyên môn, hoặc HLV tự bỏ đi ít nhất cũng chỉ ra vấn đề, đó là CLB hoặc đã không đủ kiên nhẫn, hoặc năng lực lựa chọn của họ có vấn đề, khi không thể thẩm định trước và tìm ra cho mình 1 HLV giỏi?

Nói đến trình độ của 1 HLV, hẳn rất khó để chê trình độ chuyên môn của các HLV trong cái list nói trên, nếu không có thành tích tốt như Flavio Cruz: Thắng 9, hoà 2, thua 2, HLV Trần Tiến Đại, thắng 5, hòa 2, thua 1 hay HLV Kiatisak thắng 6, hoà 1, thua 4, thì cũng đã khẳng định được năng lực bằng các thành tích trước đó như HLV Gong Oh-kyun.

Dường như, câu chuyện tìm kiếm HLV cho CLB CAHN giống như câu chuyện 1 chàng trai cưới vợ vậy, sự phù hợp quan trọng hơn số điểm mà các giá trị như vẻ đẹp, học thức, tính cách hay khả năng kiếm tiền của cô gái đó có được. Và khi không phù hợp thì li dị sau khi kết hôn là bình thường. Tất nhiên, chuyện thế nào mới phù hợp thì phụ thuộc vào tính cách người chồng và gia phong gia đình nhà chồng.

Ngoại trừ HLV Trần Tiến Đại, như là người nhà của CLB, chỉ làm HLV một cách bất đắc dĩ như người đóng thế, thì chắc chắn các HLV nêu trên đều đã tỏ ra "không phù hợp". Còn không phù hợp với cái gì thì chúng ta chưa biết được, và có thể sẽ giống rất nhiều câu chuyện trong làng bóng đá trước đây, NHM chúng ta sẽ không bao giờ biết được.

Có 1 điểm trùng hợp nữa, đó là giống như khi thay thế HLV Gong Oh-kyun, ở trận đầu tiên trên cương vị HLV của HLV Trần Tiến Đại, CLB CAHN lại gặp CLB B.Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức, người cùng xuất thân từ CLB Công an TP. HCM với HLV Trần Tiến Đại, và lần đó CLB CAHN đã có chiến thắng 3-0. Liệu sẽ tiếp tục có sự trùng hợp nữa khi CLB CAHN lại có chiến thắng trước B.Bình Dương, một đội bóng đang có phong độ cao dù đã gần như không thể với tới chức vô địch? Chúng ta hãy cùng chờ xem.