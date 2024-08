Ái phi nào được Khang Hi hết mực sủng ái, nhưng lại bị Ung Chính đuổi khỏi cung?

Trong bối cảnh thời phong kiến Trung Quốc, hoàng đế có quyền lực tối cao, mỹ nhân vây quanh lại càng khiến người ta choáng váng, hiếm có một ai được hoàng đế sủng ái lâu dài. Nhưng khi Khang Hi còn sống, Nghi phi giống như một tiểu cô nương được hoàng đế rất mực chiều chuộng.

Nghi phi được Khang Hi hết mực yêu thương (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hoàng đế Khang Hu không thể bảo vệ bà trong suốt cuộc đời. Sau khi ông qua đời, Tứ A Ca trở thành người kế vị, cũng chính là hoàng đế Ung Chính. Không lâu sau khi Ung Chính lên nắm quyền, ông đã tìm mọi cách để đuổi Nghi phi ra khỏi cung bất chấp việc có thể ảnh hưởng tới danh tiếng. Vậy Nghi phi đã đắc tội gì với Ung Chính mà bị như thế? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lý do của việc này!



Từ cung nữ trở thành phi tần

Nghi phi, tên thật là Quách Lạc La Thị, xuất thân từ một gia đình bao y (nô tỳ) nhiều đời. Khi còn rất trẻ, bà đã vượt qua cuộc tuyển chọn gắt gao của cung đình và trở thành cung nữ chuyên phục vụ hoàng gia và quý tộc.

Với dung mạo xinh đẹp, thanh tú cùng tính cách ôn hòa, tinh tế, Quách Lạc La Thị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Khang Hi. Vị hoàng đế này ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của bà. Không lâu sau khi nhận được sự sủng ái từ hoàng đế, bà từ một cung nữ thấp hèn dần lên làm Nghi phi, một phi tần có địa vị cao trong hậu cung.

(Ảnh minh họa)

Trong suốt thời gian được sủng ái, Nghi phi đã sinh cho Khang Hi ba hoàng tử và một công chúa, gồm Cố Luân Khác Tĩnh công chúa, Ngũ A Ca Dận Kỳ, Cửu A Ca Dận Đường và Thập Nhất A Ca Dận Từ (người không may qua đời khi còn nhỏ). Nhờ việc sinh được ba hoàng tử, Nghi phi nhanh chóng thăng tiến từ Nghi tần lên Nghi phi, trở thành một trong những phi tần được Khang Hi yêu quý nhất.



Mối thù sâu sắc với Ung Chính

Nghi phi gần như đã độc chiếm được sự sủng ái của hoàng đế Khang Hi trong nhiều năm. Mỗi lần Khang Hi đi vi hành, ông hầu như luôn gửi cho bà một lá thư từ xa để báo bình an và khi về sẽ mang cho Nghi phi một số quà lưu niệm.

(Ảnh minh họa)

Kiểu hành vi chiều chuộng này tự nhiên khiến rất nhiều phi tần ghen tị ghen ghét. So với Nghi phi thì những người khác giống như bị đày vào cung điện lạnh lùng, hiếm khi được hoàng đế sủng ái. Trong số đó có mẹ ruột của Hoàng đế Ung Chính - Đức phi Ô Nhã Thị.



Ung Chính, lúc đó là Tứ A Ca, đã chứng kiến cảnh mẹ mình là Đức phi Ô Nhã Thị bị Khang Hi lạnh nhạt trong khi Nghi phi lại được sủng ái. Điều này khiến ông dần sinh ra lòng oán hận đối với Nghi phi. Sự căng thẳng này càng trở nên gay gắt khi cuộc chiến giành ngôi vị giữa các hoàng tử nổ ra. Sử sách gọi đây là "Cửu tử đoạt đích".

(Ảnh minh họa)

Cửu A Ca Dận Đường cũng được một số cận thần săn đón, điều này chủ yếu là do hoàng đế luôn rất yêu quý Nghi phi. Nghi phi đương nhiên hy vọng con trai mình sẽ kế vị, vì vậy bà bắt đầu thay mặt Cửu A Ca lấy lòng một số quan lại và đại thần. Tuy nhiên, Cửu A Ca không hề có ý định đoạt vị, ngược lại còn đứng về phía Bát A Ca, không ngần ngại bỏ tiền ra để lấy lòng mọi người. Nghi phi thấy con trai mình ủng hộ Bát A Ca, nên thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ hắn sau lưng, nói tốt về hắn và sự xuất sắc của hắn trước mặt hoàng đế Khang Hi.

(Ảnh minh họa)

Việc Nghi phi cùng con trai là Cửu A Ca Dận Đường công khai ủng hộ Bát A Ca - đối thủ chính của Ung Chính đã khiến thù mới hận cũ giữa họ càng thêm sâu.



Ung Chính lên ngôi và sự trả thù khắc nghiệt

Sau khi Khang Hi băng hà, Tứ A Ca Dận Chân (Ung Chính) đã lên ngôi hoàng đế. Việc đầu tiên mà Ung Chính thực hiện sau khi lên ngôi là thanh trừng những người từng chống đối mình, đặc biệt là những người thuộc "Bát gia đảng", bao gồm cả Dận Đường, con trai của Nghi phi. Dận Đường bị Ung Chính ra lệnh giam cầm, không khác gì bị bỏ tù.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, vào tháng 12 năm Khang Hi thứ 61, Ung Chính ra lệnh bắt giữ các người hầu trong cung của Nghi phi, lấy lý do rằng "tàng trữ tài sản bên ngoài cung". Ung Chính không chỉ làm nhục bà bằng cách bắt giữ người hầu cận mà còn lệnh đưa Nghi phi ra khỏi hoàng cung, để bà sống trong nhà của Ngũ A Ca Dận Kỳ trong cảnh già yếu cô độc.



Mặc dù được đưa về sống cùng con trai, nhưng Nghi phi không bao giờ quay lại cung để triều bái Ung Chính hay hoàng thái hậu, thể hiện sự bướng bỉnh và tự tôn cuối cùng của bà.

(Ảnh minh họa)

Cả dân chúng lẫn triều thần lúc bấy giờ đều không dám đặt câu hỏi vì sao Nghi phi bị đuổi khỏi cung, và mãi đến một thế kỷ sau, lý do mới dần sáng tỏ. Động cơ chính của Ung Chính rõ ràng bắt nguồn từ mối thù hận lâu dài vì Nghi phi và con trai bà từng tham gia cuộc chiến giành ngôi vị và công khai đối đầu với ông.



Kết luận

Trong xã hội phong kiến, trở thành người phụ nữ của hoàng đế có thể mang lại vinh hoa phú quý, nhưng đồng thời cũng đem đến những mối nguy hiểm và âm mưu không ngừng. Như câu chuyện của Nghi phi, từ đỉnh cao quyền lực đến lúc bị đuổi khỏi cung và sống trong cảnh cô độc, cuộc đời bà là minh chứng cho những biến cố khắc nghiệt của hậu cung triều đại phong kiến.