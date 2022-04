Ám ảnh camera nhà riêng bị "hack", hình ảnh phát tán trên mạng xã hội

Video được hack từ camera nhà riêng được công khai rao bán trên MXH. Ảnh Lao động.

Phản ánh tới phóng viên, chị N.T.M (36 tuổi, Hà Nội) cho biết cách đây hơn 1 tuần, được một người bạn gửi cho 1 video cắt ra từ camera an ninh được đăng tải trong một nhóm hack camera, nội dung clip là một người phụ nữ đang thay quần áo trong phòng ngủ. Sau khi xem clip, chị M giật mình bởi đoạn clip chính là phòng ngủ của chị.

“Sau khi thấy clip đó thì việc đầu tiên tôi làm là rút ngay phích cắm của camera ra. Vì nhà tôi nuôi mèo, nên khi đi vắng thì phải có camera mới quan sát được, đó là lý do tôi lắp thêm camera trong phòng riêng”, chị M nói.

Một nhóm Telegram có hàng nghìn thành viên công khai rao bán clip hack camera. Ảnh chụp màn hình.

Theo chị M, bản thân chị luôn tin tưởng bởi camera sẽ có độ bảo mật rất cao vì mang tính cá nhân, được lắp đặt trong nhà, mật khẩu thì chỉ mỗi mình biết. Tuy nhiên, chị M rất bất ngờ khi hình ảnh cá nhân được phát tán trong nhóm kín trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện hình ảnh của mình bị hack, dù đã thương lượng với quản trị viên nhóm hacker để gỡ video của mình nhưng yêu cầu của chị M đều không được chấp thuận.

"Tôi có nhờ người bạn nhắn thương lượng để gỡ video trong nhóm kín đó, nhưng người ta chặn luôn các tài khoản của chúng tôi. Những sinh hoạt riêng tư hằng ngày tưởng như rất kín đáo thì bây giờ lại xuất hiện tràn lan. Chỉ cần ai chịu chi tiền là có thể xem được các hoạt động riêng tư của người khác”, chị M nói và cho biết rất lo lắng bởi không rõ là trong nhóm này còn giữ bao nhiêu video được ghi lại từ camera nhà chị.

Dù sự việc đã xảy ra cách đây hơn 1 tuần, nhưng đến bây giờ chị M vẫn còn ám ảnh bởi việc bị lộ clip từ camera nhà riêng. Khi đi ra nơi công cộng hay đi đâu có gắn camera thì chị M cũng để ý và có cảm giác đang có người theo dõi mình.

Mới đây, Báo Lao Động có bài viết phản ánh tình trạng công khai rao bán clip nhạy cảm hack từ camera nhà riêng ở Việt Nam.

Theo đó, trên mạng xã hội Telegram gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm với chủ đề về việc cung cấp các clip từ việc hack camera của các gia đình tại Việt Nam. Mỗi nhóm có vài nghìn thành viên tham gia.

Các nhóm này công khai rao bán các gói xem trực tiếp video được hack từ camera nhà riêng của các gia đình tại Việt Nam với mức giá từ 350 nghìn - 800 nghìn đồng. Sau khi đã thanh toán và được quyền truy cập, người mua được yêu cầu không chia sẻ link clip ra bên ngoài, nếu không sẽ bị xoá khỏi nhóm vĩnh viễn.

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc phát tán clip nhạy cảm từ việc hack camera an ninh đã được ghi nhận, trong đó có cả người nổi tiếng. Tình trạng này đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng bảo mật thông tin cũng như an toàn trên không gian mạng.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia về an ninh mạng của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia - thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết: Camera gia đình tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an ninh bảo mật quyền riêng tư cá nhân. Nếu người dùng không biết cách chọn lựa sản phẩm có tính bảo mật tốt và quản trị vận hành đúng phương pháp thì nguy cơ bị hack bất cứ lúc nào.

Đối tượng rao bán clip hack từ camera nhà riêng tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình.

Để phòng trường hợp bị hack camera, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho rằng trước hết người dùng cần làm theo một số quy trình tăng cường bảo mật thông thường đó là cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) camera lên mới nhất. Gán mật khẩu cho camera có độ khó cao. Đổi tên tài khoản quản trị viên mặc định và đặt mật khẩu quản trị viên mới. Nếu camera của bạn là không dây, hãy bật mã hóa WPA2.

Bên cạnh đó, người dùng nên sử dụng camera có thương hiệu uy tín. Đồng thời, khi cần sự riêng tư, người dùng cũng nên ngắt nguồn điện của camera khu vực đó hoặc dùng vật dụng màu đen che kín mắt camera để đảm bảo chống hacker tuyệt đối.