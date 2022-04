Khám phá tai nghe đeo cổ Sony SRS-NS7 độc đáo

Hình ảnh những chiếc tai nghe đã quá quen thuộc với người dùng điện thoại thông minh hay các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, mới đây thương hiệu Sony đã cho ra mắt sản phẩm tai xe đeo cổ vô cùng độc đáo mà người dùng vẫn có thể nghe thấy âm thanh như đeo trên tai.

Sony SRS-NS7 có gì đặc biệt?

Khám phá tai nghe đeo cổ Sony SRS-NS7 hoàn toàn mới. Ảnh Sony.

Sony SRS-NS7 là tai nghe khác biệt so với những sảm phẩm hiện đang có mặt trên thị trường nhờ việc so thể mang đến sự thoải mái cho người dùng sau hàng giờ đeo so với tai nghe truyền thống.

Ấm thanh của Sony SRS-NS7 luôn được giữ cố định một khoảng cách nhất định với tai người sử dụng. Điều này cho phép người dùng có thể trải nghiệm không gian riêng ở bất cứ đâu mà không phải kè kè tai nghe bên mình.

Theo Techfive, Sony SRS-NS7 được trang bị nhiều công nghệ, đặc biệt là khả năng tương thích với công nghệ âm thanh vòm 360 Reality Audio của các dòng TV Bravia XR. Được biết, Sony SRS-NS7 là mẫu loa không dây đeo cổ tương thích Dolby Atmos đầu tiên trên thế giới.

Mặc dù nhìn hình ảnh, Sony SRS-NS7 có vẻ khá lớn, nhưng thực tế mẫu tai nghe này chỉ nặng 318 gram. Nhờ đó, người dùng có thể đeo tai nghe Sony SRS-NS7 trên cổ nhiều giờ đồng hồ liên tục mà vẫn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, khi người dùng nghe nhạc có bass mạnh, cảm giác xe không thoải mái bởi tai nghe sẽ rung nhẹ.

Sony SRS-NS7 có giá 6,9 triệu đồng. Ảnh Sony.

Tai nghe Sony SRS-NS7 được tích ích hợp microphone và công nghệ tái tạo giọng nói, các nút điều khiển ở bên trong với nút tắt microphone, nút nguồn, tăng giảm âm lượng. Mẫu tai nghe này có thể ghép đôi với smartphone hoặc bất kỳ thiết bị khác có kết nối Bluetooth. Đồng thời, người dùng cũng có thể trả lời các cuộc gọi trực tiếp ngay trên Sony SRS-NS7.

Ngoài ra, Sony SRS-NS7 được trang bị trình điều khiển kép (dual-driver) để xác định chính xác vị trí cần truyền âm thanh, đi kèm theo đó là một bộ tản nhiệt thụ động ở hai bên vành đeo cổ.

Sony cho biết, SRS-NS7 được trang bị khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IPX4, thời lượng pin lên đến 12 tiếng. Tai nghe có chế độ sạc nhanh 10 phút có thể hoạt động đến 60 phút.

Theo công bố, Sony SRS-NS7 có giá 6,9 triệu đồng, mức giá trên khá cao nhưng người dùng được trải nghiệm sự khác biệt mà tai nghe không dây đeo cổ này mang lại.