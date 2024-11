"Trường đẹp cho em" - ước mơ của cô trò điểm trường Co Sáy đã thành hiện thực

Lễ khánh thành "Trường đẹp cho em" đã mang tới niềm vui cho cô trò điểm trường Co Sáy - Mầm non Hương Xoài (xã Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La). Clip: Đức Minh - Mai Linh

Điểm trường Co Sáy "thay da đổi thịt"

Xuất phát từ Hà Nội lúc rạng sáng, trải qua 5 giờ di chuyển chúng tôi mới có mặt tại trung tâm xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu - Sơn La).

Cô giáo Mùi Thị Phương (người dân tộc Mường) chờ dẫn đường cho chúng tôi từ trường chính mầm non Hương Xoài tới Điểm trường Co Sáy hồ hởi nói: "Điểm trường Co Sáy nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất của Trường Mầm non Hương Xoài. Đầu năm nay, nếu các bạn tới đây thì chỉ thấy ngôi trường như một chấm nhỏ, nằm cheo leo trên đồi, địa hình dốc, chật hẹp.

Nhưng với sự vào cuộc của tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và đơn vị tài trợ là Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Công ty Cổ phần Thương mại Misan Việt Nam, sau khoảng 4 tháng thi công, hoàn thiện, mọi thứ đã "thay da đổi thịt".

Trường đẹp và khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, làm được phòng học kiên cố được trang bị tivi, có khu vệ sinh, hệ thống nước, khu vui chơi...".

Đại diện tỉnh đoàn Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Công ty Cổ phần Thương mại Misan Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khánh thành "Trường đẹp cho em". Ảnh: Đức Minh

Càng nghe cô Phương kể, chúng tôi lại càng háo hức chứng kiến ngôi trường mới mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh, cô trò bản Co Sáy.

Con đường từ trung tâm xã Chiềng Hặc tới Điểm trường Co Sáy dài khoảng 17km nhưng chúng tôi phải mất gần 2 tiếng mới có thể đi qua quãng đường hẹp, gập ghềnh sỏi đá với nhiều khúc cua lên xuống dốc.

Đưa con tới trường học từ sáng sớm, anh Mùa A Gió (40 tuổi, người dân tộc Mông) bày tỏ cảm xúc: "Nhà tôi có hai con, cháu lớn 3 tuổi đang học tại trường, cháu nhỏ mới sinh chưa đầy tháng. Gia đình tôi quanh năm chỉ biết trồng ngô để mưu sinh. Công việc nhà nông bận bịu, cũng may có các thầy cô trông con cho để vợ chồng tôi yên tâm làm ăn.

Điểm trường mới xây dựng xong, các cháu có lớp học đẹp rồi, chúng tôi phấn khởi lắm!".

Anh Mùa A Gió chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi con mình cùng các bạn được học tại điểm trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Đức Minh

So với ngày thường, các cô giáo Điểm trường Co Sáy không giấu nổi niềm hạnh phúc qua từng cử chỉ. Họ chạy qua chạy lại tiếp khách, trang trí lại lớp học, hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống nước, "tổng duyệt" chương trình văn nghệ chuẩn bị cho Lễ Khánh thành "Trường đẹp cho em"...

Bao quát mọi việc, cô Phạm Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Xoài bộc bạch: "Mọi thứ cứ như một giấc mơ! Khoảng nửa năm trước, điểm trường còn thiếu thốn đủ bề, vậy mà lúc này cô trò chúng tôi đã có một cơ ngơi khang trang với đầy đủ vật dụng, hệ thống nước, ti vi, tủ sách, khu vui chơi... cho các con.

Công trình được thi công từ tháng 4 và hoàn thành mọi mặt trong tháng 8 để các cháu bước vào năm học mới.

Nhìn các con đến lớp vui vẻ chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Mong rằng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nhiều điểm trường khác có được ngày vui như cô trò chúng tôi hôm nay".

Cô Phạm Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Xoài (giữa) bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của nhà tài trợ. Ảnh: Đức Minh

Cảm ơn sự đồng hành của Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và nhà tài trợ Công ty Cổ phần Thương mại Misan Việt Nam, ông Quàng Văn Cương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Hặc nhấn mạnh:

"Bản Co Sáy là một trong 4 bản dân tộc Mông tại xã Chiềng Hặc, sống ở đồi núi cao, khó khăn nhất là nước sinh hoạt. Chúng tôi đã mời nhiều chuyên gia tới khảo sát nhưng không thể khoan được giếng.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ, chúng tôi đã có thể kéo đường điện, thiết kế đường ống, dùng máy bơm đưa nước từ mó nước về cho các cháu có đủ nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô trò.

Chúng tôi nhìn nhận công trình "Trường đẹp cho em" có ý nghĩa đặc biệt khích lệ tinh thần thầy cô, học sinh, bà con bản Co Sáy - bản đặc biệt khó khăn của xã chúng tôi, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống, lao động và học tập tốt hơn".