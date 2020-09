Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa Điện lực miền Trung tại Đắk Lắk

Trong năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (7/10/1975- 7/10/2020). Theo đó, EVNCPC đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ neo đơn, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.



Công ty Điện lực Đắk Lắk bàn giao nhà tình nghĩa cho bà bà H’ Yuan Niê tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar

Riêng đối với tỉnh Đắk Lắk, Tổng công ty hỗ trợ xây 5 nhà tình nghĩa với số tiền 50 triệu đồng/hộ. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của EVNCPC lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk xác định đây là trách nhiệm, đồng thời là tình cảm của CBCNV toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. PC Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương đi khảo sát thực tế và chọn ra 5 hộ gia đình. Tất cả các trường hợp được hỗ trợ đều thuộc diện hộ nghèo và thương binh, nguồn thu nhập không đáng kể, nhà ở đơn sơ, mục nát và không có khả năng xây dựng.

Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay tất cả 5 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình, được PC Đắk Lắk tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng. Tại lễ bàn giao nhà cho các hộ, PC Đắk Lắk và chính quyền địa phương cũng tặng thêm nhiều món quà như tivi, quạt máy, bếp gas… cho các hộ gia đình nhân dịp dọn về nhà mới.

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk (thứ năm từ phải sang) và đại diện chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện EaKar...

Bà H'Lũin Du (55 tuổi, ở buôn Drễn A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk) là một trong các hộ được hỗ trợ nhà đợt này. Bà H'Lũin Du là hộ nghèo, một mình nuôi chồng bị bệnh tâm thần và 4 người con nên cả đời nghèo khó. Nay chồng bà đã mất, các con đã lập gia đình riêng. Bà sống một mình trong căn nhà lợp tôn cũ nát, không đủ ván để thưng kín xung quanh, nền nhà lại thấp nên ngập lụt quanh năm. Nhận bàn giao căn nhà, bà H'Lũin Du xúc động không cầm được nước mắt. "Tôi nghèo khổ từ nhỏ, không bao giờ nghĩ mình sẽ có được căn nhà khang trang, cao ráo như thế này. Tôi rất biết ơn ngành điện".

... và tại huyện Ea H'leo

Cũng là hộ nghèo, tuổi cao, các con đều lập gia đình riêng, nhiều năm qua bà Nguyễn Thị Tịnh (tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) sống một mình trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Tiếp nhận ngôi nhà tình nghĩa do PC Đắk Lắk bàn giao, bà Tịnh vui mừng nói: "Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nếu không có ngành điện và địa phương hỗ trợ, không biết bao giờ tôi mới có được ngôi nhà kiên cố như thế này".

PC Đắk Lắk tặng quà cho bà Nguyễn Thị Tịnh, tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk nhân dịp bàn giao nhà tình nghĩa

Còn bà H’Yuan Niê (buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar), trong lễ bàn giao nhà vào chiều 28/8 vừa qua, cũng không giấu nổi sự xúc động: "Tôi không biết nói gì, chỉ gửi lời cám ơn đến Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đắk Lắk và chính quyền địa phương đã xây cho tôi căn nhà mới, vững chãi mà tưởng như trong mơ tôi mới có được".

Niềm vui trong ngôi nhà mới của bà H' Lũin Du, buôn Drễn A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk

Ghi nhận đóng góp của ngành điện với công tác an sinh xã hội tại địa phương, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Cư M’gar chia sẻ: "Được Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 50 triệu đồng, UBMTTQ Việt Nam huyện Cư M’gar đã ủng hộ thêm 20 triệu đồng xây dựng cho bà H’Yuan Niê một căn nhà mới, khang trang và ấm cúng hơn. Từ nay, bà không còn lo sợ mưa gió, an hưởng tuổi già. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi rất cảm ơn và đánh giá cao công tác an sinh xã hội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đắk Lắk".

Có thể nói, với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, trách nhiệm và sự quan tâm của Công ty Điện lực Đắk Lắk, mỗi ngôi nhà tình nghĩa thực sự là món quà ý nghĩa, thiết thực, kịp thời đối với các hộ gia đình được thụ hưởng.