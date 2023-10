Nổi tiếng thiên đường ăn vặt, du khách đến Huế nên đến những khu ẩm thực này

Có thể nói, người Huế đến với ẩm thực không theo cái nghĩa sinh học giản đơn, mà thưởng thức bằng cả khứu giác, thị giác và cả thính giác. Những món ăn Huế dù là cao lương mỹ vị hay dân dã đơn sơ, đều làm cho ai đó một lần nếm qua phải xuýt xoa khen ngon đến mức "ngậm mà nghe", để rồi lưu luyến mãi cái hương vị khó quên ấy.



Một trong những nơi với nhiều món ăn từ quà sáng, ăn vặt tới quà chiều, ăn chính, trưa, tối ở Huế mà du khách nên đến, hay còn gọi những địa điểm này là thiên đường ẩm thực, đó chính là khu ẩm thực tại chợ Đông Ba, chợ An Cựu, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu…

Ẩm thực Huế: Chợ Đông Ba

Món bún bò Huế, đặc sản của xứ sở mộng mơ. Ảnh: @Hongnhung1942

Chợ Đông Ba nằm đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, đây được coi là khu ẩm thực đa dạng nhất nhì Thành phố Huế. Nơi đây không chỉ có đầy đủ các mặt hàng bày bán đa dạng mà còn là một thiên đường ẩm thực nức tiếng và cũng là khu chợ biểu tượng của Huế.

Tại chợ Đông Ba, du khách sẽ tha hồ thưởng thức những món ngon hấp dẫn nức tiếng của Huế như bún bò đậm đà với từng sợi bún dai thấm vị, bánh bèo chén kết hợp cùng chà bông, tóp mỡ, bánh lọc, bánh gói, bánh nậm thơm ngon, hàng nem lụi, bún thịt nướng ngon ngất ngây, hàng chè 36 món đủ màu sắc ngọt ngào để mê người.

Chè Huế 36 món ở chợ Đông Ba . Ảnh:@myakiugram

Ngoài ra, nếu muốn mua các loại bánh trái đặc sản của Huế như mè xửng, kẹo cau, mứt.. thì chợ Đông Ba cũng không thiếu, các hàng đặc sản nằm rất gần nhau nên thuận tiện để bạn thăm quan, thưởng thức và mua sắm. Đặc biệt, các o, mệ trong khu ẩm thực Huế chợ Đông Ba rất gần gũi, thân thiện tạo không khí vui vẻ và giá cả của các món ăn cũng rất hạt dẻ.



Bánh bột lọc Huế chợ Đông Ba rất hấp dẫn. Ảnh: @Hoamii

Những món ăn hấp dẫn mê hoặc du khách. Ảnh:@Ngvihungg

Ẩm thực Huế: Chợ An Cựu



Bún mắm chợ An Cựu. Ảnh: FinOneder

Chợ An Cựu nằm ở đường Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, ngay trung tâm của thành phố, gần siêu thị Big C là một trong những khu ẩm thực ở Huế rất nổi tiếng. Ghé chợ An Cựu tầm đầu giờ chiều đến tối, bạn sẽ phải trầm trồ bởi cả thiên đường các món ngon hấp dẫn đậm vị xứ Huế.

Một số món ngon nức tiếng nổi bật tại đây như bánh bèo, nậm, lọc, bánh giò, bánh ram ít, bánh đúc... Đến chợ An Cựu bạn cũng có thể thưởng thức món bánh cuốn thịt nướng tôm chua với mức giá siêu rẻ. Đây cũng là thiên đường của những món bún nức tiếng của Huế từ bún thịt nướng, bún bò, bún mắm nêm cho đến bún nghệ... mỗi loại mang đến một hương vị riêng kết hợp cùng nem chả của Huế lại thêm phần hoàn hảo.

Chè ở chợ An Cựu rất hấp dẫn. Ảnh:khamphahue

Nếu ghé chợ lúc xập xề tối, bạn sẽ được thưởng thức thêm hàng loạt món ngon mê ly từ gà, vịt như cháo, bún, mui, xôi, bánh canh với hương vị hấp dẫn. Với những ai hảo ngọt khi ghé khu ẩm thực ở Huế này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua các loại chè huế ngay tại quán chè Chùa với các món chè đậu đỏ, đậu xanh, bà ba, chè Thái, xanh cốm, chè khoai môn, khoai tím, hạt sen, bột lọc. Ngoài ra các món ăn vặt ở chợ An Cựu cũng rất hấp dẫn với các món sinh tố, trà sữa, bánh tráng trứng, chân gà bóp, bánh tráng trộn, bánh cá...



Bánh ép Huế ở chợ An Cựu. Ảnh: Foody

Ẩm thực Huế: Khu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

Với những ai mê Huế và đi Huế nhiều lần thì hẳn đã không còn xa lạ với phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, nơi này hoạt động từ 16h đến 22h mỗi ngày và không chỉ nức tiếng là địa điểm check-in vui chơi hấp dẫn mà còn là một khu ẩm thực ở Huế được nhiều người ưa thích. Tại đây bày bán khá nhiều món ngon hấp dẫn để du khách khi đã dạo chơi mệt nhoài thì có thể dừng chân thưởng thức ngay nạp năng lượng.

Bánh mì khu ẩm thực Nguyễn Đình Chiểu Huế . Ảnh: Huetravel

Các hàng đặc sản ở đây rất được ưa thích như quầy bán cơm hến, bún hến, thịt xiên nướng, bắp nướng, bánh bèo, bánh mì Trường Tiền luôn đông khách. Về khuya thì các hàng chè truyền thống với đủ màu đa dạng như khoai môn, bột lọc, chè đậu xanh, đậu ván... sẽ là sự lựa chọn hấp dẫn.



Bánh ướt Huế ở khu ẩm thực Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh:@foodyhue_

Ẩm thực Huế: Chợ Tây Lộc



Chợ Tây Lộc nằm trên đường Nguyễn Trãi, Thành phố Huế. Trong khu ẩm thực Tây Lộc có rất nhiều món ăn đặc trưng của người Huế, đặc biệt các món ăn ở đấy giá siêu rẻ, chỉ từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng. Du khách cầm 100.000 đi từ cổng chợ tới cuối chợ là ăn no căng bụng.

Đến khu chợ ẩm thực Tây Lộc, ngay từ ngoài cổng chợ đã có rất nhiều món ăn, trong đó có món cơm hến nước được rất nhiều người dân ăn, thậm chí có người ở xa cũng đến đây thưởng thức món này và luôn ăn liền hai tô cơm hến nước.

Một trong những món ăn được nhiều người dân đến đây ăn đó là món cơm hến nước. Ảnh: TranTran Huethuong

Hến được xào với hành trông thật ngon và hấp dẫn. Ảnh: TranTran Huethuong

Thành phần cơm hến nước cũng rất phong phú với hến xào hành khô, da thịt lợn chiên giòn, cơm, bún, lạc rang, rau giá, rau sống, nước hến. Bên cạnh đó còn có bát chấm là nước sa tế, ruốc để chêm thêm vào bát hến cơm. Chỉ với 10.000 đồng du khách sẽ có bát bún cơm hến ngon lành.

Gánh hàng rong của món bánh canh bột gạo, chả cua. Ảnh: TranTran Huethuong

Bên cạnh hàng cơm hến nước là gánh hàng rong của món bánh canh bột gạo, chả cua. Món này thì không cầu kỳ, nhiều món ăn, chỉ ăn ghém với gia vị được chủ quán tự làm đó là sa tế được chưng với bì lợn, cùng đó là ăn kèm với hành tây, hánh lá.

Gánh hàng rong bánh bột lọc chay ăn với bánh mì cũng được nhiều người dân lựa chọn ăn sáng. Ảnh: TranTran Huethuong

Gánh hàng rong bánh bột lọc chay ăn với bánh mì cũng được nhiều người dân lựa chọn ăn sáng. Bánh lột lọc chay sẽ có nhân đậu xanh, nhân củ khoai lang, cà rốt. Những chiếc bánh bột lọc chay được nặn trông rất nhỏ xinh trong một chiếc chậu nhỏ, bên trên rắc chút rau thơm trông thật dễ thương.Thường thì bánh bột lọc chay này sẽ được ăn cùng với với bánh mì.

Bún chay, một trong đặc sản của người Huế. Ảnh: TranTran Huethuong

Một trong những đặc sản tiếp theo ở khu ẩm thực Tây Lộc đó là món bún chay với rất nhiều loại rau được chế biến khá cầu kỳ và trông bắt mắt.

Một tô bún trộn rau, trong đó có bún trắng và bún vàng được trộn lẫn với rau thơm. Một tô đậu xào trong đó đậu phụ được rán vàng sau đó thái nhỏ trộn lẫn với cà rộn, mộc nhĩ, xào lẫn với bột tẩm mè. Một tô mít luộc được trộn lẫn với mè và lạc. Tất cả sẽ hòa quyện trong bát bún chay ăn ghém với lạc, sa tế, rau sống và nước sốt đặc biệt.

Vịt luộc được các chủ quán trong chợ bày bán. Ảnh: TranTran Huethuong

Ngoài ra cũng có những món của các vùng miền như phở bò, cháo lòng, cháo bò, bún thịt nướng, bánh cuốn thịt nướng, cháo gà, vịt… cũng được các chủ quán bày bán trong chợ Tây Lộc, cũng với giá siêu rẻ khiến du khách bất ngờ đến khó tin.