Ẩm thực Việt Nam: Gà luộc

Gà luộc, món ăn quen thuộc của người Việt. (Ảnh: Thanh Huyền)

Gà luộc có lẽ là món ăn quen thuộc với mọi gia đình trong ngày tết. Màu vàng óng ả cùng phần thịt ngon mềm của món ăn này cũng rất kích thích sự thèm ăn. Đương nhiên, gà luộc cũng được coi là một món ăn đem lại nhiều may mắn trong năm mới. Quan niệm dân gian cho rằng ăn thịt gà sẽ đem lại những thuận lợi cho một năm mới suôn sẻ hơn. Đặc biệt, thịt gà cũng là một món ăn lành mạnh và rất tốt cho sức khỏe. Nhiều cửa hàng, quán ăn cũng làm món gà luộc trong thực đơn của mình và du khách cũng chọn món ăn quen thuộc, vừa ngon vừa dễ ăn trong những ngày du Xuân.

Ẩm thực Việt Nam: Xôi gấc



Xôi gấc. (Ảnh: Bùi Thuỷ)

Theo quan niệm của người Việt, màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, màu thắm của sắc xuân là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành. Trong khi đó màu đỏ của gấc là màu tự nhiên của đất nên sẽ tạo ra sự dung hòa, thuận lợi cho năm mới. Chính vì vậy xôi gấc là món nên ăn đầu tiên để lấy may trong ngày đầu năm sau khi chúng ta đã cúng tổ tiên. Đương nhiên, ngoài ý nghĩa may mắn, xôi gấc cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như ổn định thần kinh, tăng cường thị lực, làm đẹp da,...

Ẩm thực Việt Nam: Món làm từ cá

Các món từ cá ẩn chứa sự may mắn. (Ảnh: Bách hoá)

Món cá cũng là món nên ăn để lấy may trong ngày đầu năm mới. Theo âm Hán thì cá có cách phát âm gần giống như từ dư có nghĩa là dồi dào, thừa thãi. Chính vì vậy ăn cá sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho một năm làm ăn dư dả. Một số quan niệm còn cho rằng cá ăn trong ngày Tết phải nguyên con để đảm bảo một năm mới "đầu xuôi, đuôi lọt".

Đặc biệt phải là những loại cá còn sống để chế biến thì mới may mắn vì quan niệm cá chạy khoẻ mạnh thì mới thật nhiều sức khoẻ, tài lộc. Món cá nước ngọt như cá quả (lóc), cá trắm, diêu hồng, chép hồng là những loại cá được ưa chuộng hơn cả. Cá chiên, cá hấp, cá nấu thơm cà chua ngọt vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại khiến may mắn cho ngừơi thưởng thức đầu năm.

Ẩm thực Việt Nam: Đu đủ



Đu đủ, món ăn mang ý nghĩa no, đủ, sung túc. (Ảnh :Thi Trân)

Ẩm thực Việt Nam: Loại trái cây này không chỉ ngon, ngọt, thanh mát, chứa đựng nhiều dinh dưỡng. Mà hơn hết với ý nghĩa đủ đầy, may mắn. Loại trái cây này không thể thiếu trong mâm ngũ quả vào những ngày Tết mà còn được ăn đầu năm với ý nghĩa may mắn. Với các món như nộm đu đủ bò khô, canh đu đủ hầm xương hay dưa món đu đủ.



Ẩm thực Việt Nam: Dưa hấu

Ảnh: VOV

Dưa hấu "xanh vỏ đỏ lòng" là một trong những loại quả quen thuộc trong mâm ngũ quả ngày đầu năm. Với hình dáng tròn trịa, viên mãn, dưa hấu cũng được coi là món ăn tuyệt vời cho ngày đầu năm mới. Chúng sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như tài lộc. Mặt khác, ruột dưa hấu còn có những "hạt cát", đồng âm với từ cát trong chữ Hán và là biểu tượng cho sự cát tường, như ý. Cùng với đó, hương vị thanh mát, ngọt dịu của dưa hấu cũng giúp giảm ngán cho những ngày tết rất hiệu quả.



Ẩm thực Việt Nam: Canh khổ qua

Canh khổ qua. (Ảnh: Bùi Thuỷ)

Mặc dù có vị đắng nhẹ nhưng canh khổ qua lại là câu trả lời cho câu hỏi đầu năm ăn gì cho may mắn và sung túc. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ tên gọi của món ăn cũng như cách chơi chữ của người Việt. Trong đó, khổ qua có nghĩa là mọi đau nỗi khổ, muộn phiền đều sẽ qua. Nhờ đó, chúng ta sẽ có một năm mới bình an. Nếu năm nay chưa biết chuẩn bị món ăn nào cho cả nhà, bạn có thể cân nhắc ngay món canh này nhé.



Ẩm thực Việt Nam: Thịt kho hột vịt

Thịt kho hột vịt. (Ảnh: Bùi Thuỷ)

Nhắc đến những món ăn mang lại may mắn ngày đầu năm thì chúng ta cũng không thể bỏ qua thịt kho hột vịt. Những miếng thịt được cắt vuông vức kết hợp với trứng vịt tròn trịa tượng trưng cho sự vuông tròn, đầy đủ và trọn vẹn trong cuộc sống. Đó cũng là biểu tượng cho sự sung túc mà ai cũng mong muốn.



Ẩm thực Việt Nam: Các loại hoa quả có hình tròn

Ảnh: Khoa học

Các loại hoa quả có hình tròn rất được ưa chuộng trong dịp năm mới. Chính vì thế, chúng cũng là gợi ý tuyệt vời nếu bạn đang băn khoăn xem đầu năm ăn gì cho may mắn và sung túc. Theo quan điểm dân gian thì trái cây có hình tròn sẽ giống như những đồng tiền xu. Cùng với hương vị thơm ngon, các loại trái cây này sẽ mang đến một năm mới phát đạt và ngọt ngào.