Amazon được cho là đã "trì hoãn" việc đánh giá trong 3 ngày từ người dùng đối với tất cả nội dung của họ trên Prime Video, bao gồm cả bộ phim truyền hình ngoại truyện "The Lord of the Rings: The Rings of Power" mới phát hành. Theo Deadline, việc trì hoãn được cho là sẽ giúp ngăn chặn việc đánh giá hoặc các hành động tương tự để "nhấn chìm" một chương trình, bộ phim, trò chơi hoặc cuốn sách cụ thể với những nhận xét tiêu cực ngay lập tức.

Amazon bảo vệ "con cưng" trước nạn đánh giá ảo

Một đại diện của Amazon nói với Variety rằng, họ đưa ra chính sách này để cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ có đủ thời gian để đánh giá. Ngoài ra, phía nhà sản xuất có thể xem bài đánh giá của người dùng có đến từ một người xem thực tế hay không, chứ không phải tới từ các tài khoản ảo hoặc kẻ lừa đảo đang tìm cách lũng đoạn phần đánh giá. Amazon đã đưa ra chính sách này vào đầu mùa hè này, bắt đầu bằng việc khởi động lại "A League of their Own", từng gây tranh cãi với những đánh giá từ các khán giả có lập trường chính trị khác với chương trình.

Một cảnh từ bộ phim "The Rings of Power". Ảnh: Vanity Fair.

Mặc dù mới lên sóng, bộ phim được mong đợi "The Rings of Power" đang phải đối mặt với một loạt các đánh giá tiêu cực tương tự, với một số người dùng nhắm mục tiêu bao gồm các diễn viên có xuất thân ít tiếng tăm. Loạt phim cung cấp một góc nhìn khác về sản phẩm "The Lord of the Rings" của nhà văn J.R.R. Tolkien. Phim lấy bối cảnh trong tthời đại thứ hai của Trung Địa. Amazon cho biết, loạt phim này đã thu hút được 25 triệu người xem trên toàn cầu vào ngày công chiếu, đây là lần ra mắt lớn nhất cho Amazon Prime Video cho đến nay.

Nhưng bất chấp những nỗ lực của Amazon để ngăn chặn làn sóng đánh giá xấu trên nền tảng của mình, "The Rings of Power" vẫn phải nhận các phản hồi trên nhiều trang web khác như Rotten Tomatoes và IMDb (cũng thuộc sở hữu của Amazon). Loạt phim hiện có đánh giá chung của khán giả là 34%, tương đối thấp trên Rotten Tomatoes, trong khi 24,7% các nhà phê bình trên IMDb cho một sao.

Vào năm 2019, Rotten Tomatoes đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu xác minh từ người dùng đã mua vé xem bộ phim mà họ đang đánh giá. Trang web cũng bắt đầu chặn người dùng đăng bài đánh giá về những bộ phim, thậm chí còn chưa được phát hành. Điều này rõ ràng không giúp ích nhiều khi nói đến các bài đánh giá phim truyền hình dài tập, nhưng làm rõ việc người dùng đã "dìm" "Captain Marvel", "Black Panther" và "Star Wars: The Last Jedi" bằng những đánh giá không tốt vào thời điểm đó.