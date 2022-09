Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Chu Young Woo sẽ cùng nhau đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mới. Một nguồn tin từ bộ phim truyền hình sắp tới của đài KBS2 "Oasis" (tựa đề chính thức vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa) chia sẻ: "Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Chu Young Woo đã lần lượt được chọn cho các vai Lee Doo Hak, Oh Jung Shin và Choi Chul Woong trong phim".

"Oasis" là bộ phim kể về ba thanh niên đấu tranh quyết liệt để bảo vệ ước mơ, tình bạn cũng như mối tình đầu duy nhất của họ trong bối cảnh đầy biến động của Hàn Quốc từ năm 1980 đến 1990.

Dàn diễn viên chính của "Oasis". (Ảnh: Soompi).

Jang Dong Yoon sẽ vào vai Lee Doo Hak, người thông minh và tâm hồn trong sáng dù lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Anh có một tình yêu đẹp, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi gặp Oh Jung Shin, một học sinh chuyển đến từ Seoul. Lee Doo Hak bị cuốn vào một sự kiện bất ngờ nhưng vẫn đối mặt với cuộc sống đầy biến cố của mình. Trước đây, Jang Dong Yoon đã gây ấn tượng thông qua các dự án đa dạng làm nổi bật khả năng diễn xuất rộng rãi của anh như "School 2017", "The Tale of Nokdu" và "Search". Bộ phim sắp tới của anh "Project Wolf Hunting" đã được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) năm 2022 và Liên hoan phim Sitges lần thứ 55.

Nữ phụ được yêu mến của "Hẹn hò chốn công sở" tham gia phim mới

Seol In Ah sẽ đảm nhận vai Oh Jung Shin luôn trung thực và tự tin. Cô biết cách đấu tranh, đứng lên chống lại sự bất công và cô kiên trì nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Sau khi chuyển trường từ Seoul, cô đã xây dựng những kỷ niệm khó quên ở trường khi nảy sinh tình cảm và tình bạn thân thiết với Lee Doo Hak và Choi Chul Woong. Từng làm say đắm trái tim của đông đảo người xem qua "A Business Proposal" và "Mr. Queen", người xem đã dự đoán vai diễn của Seo In Ah về Oh Jung Shin cũng như sự kết nối của cô với Jang Dong Yoon kể từ khi họ đóng chung trong "School 2017".

Chu Young Woo sẽ vào vai người bạn thời thơ ấu của Lee Doo Hak và là đối thủ truyền kiếp Choi Chul Woong. Là một học sinh ưu tú luôn đứng số 1 toàn trường, cậu rất ghét thua cuộc. Choi Chul Woong có tất cả mọi thứ nhưng anh không thể chiếm được trái tim của một cô gái. Chu Young Woo trước đây đã đóng vai chính trong "School 2021" và "Police University" và hiện đang chuẩn bị cho bộ phim hài sắp ra mắt "Once Upon a Small Town".

Đội ngũ sản xuất của "Oasis" chia sẻ: "Bộ phim sẽ mang đến niềm vui mới cho thế hệ khán giả nhiệt tình và quan tâm đến những năm 80 và 90. Đồng thời, chúng tôi sẽ mang đến một câu chuyện hấp dẫn cho những thế hệ cũ, những người còn nhớ những ngày ấy. Xin hãy mong đợi câu chuyện về tuổi trẻ được miêu tả bởi Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Chu Young Woo, ba diễn viên sinh vào những năm 90".

Seol In Ah được yêu thích trong "Hẹn hò chốn công sở". (Ảnh: IT).

Seol In Ah từng trải qua quãng thời gian đóng vai phụ, khởi đầu với bộ phim truyền hình "The Producers" (2015) của KBS2. Một năm sau đó, cô có lần đầu tiên thử sức với dòng phim cổ trang khi vào vai Thượng cung Han thời trẻ trong bộ phim "Flowers of the Prison". Năm 2017, Seol In Ah có giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, khi cô giành được giải Tân binh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải MBC. Đến năm 2018, cô giành thêm được một giải thưởng của KBS với vai nữ chính trong "Beautiful Love", "Wonderful Life".

Năm 2020, cô xuất hiện với vai diễn phụ trong phim hài cổ trang "Mr. Queen", cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi vào vai Nghi tần Jo Hwa Jin. Nhân vật này vừa đáng thương vừa đáng ghét, vì nàng luôn đố kỵ với nữ chính nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu vị vua dành cho mình.

Có duyên với vai phụ, Seo In Ah cho biết, cô chưa từng cảm thấy khó chịu khi khán giả chỉ nhớ tới mình ở dạng vai này.

Năm 2022, nữ diễn viên đã tạo cơn sốt khi vào vai cô tiểu thư nhà giàu trong bộ phim ăn khách "Hẹn hò chốn công sở" (Business Proposal). Đây là tựa phim Hàn lãng mạn – hài hước của đài SBS, được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả HaeHwa, có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Kim Seo Jeong, Seol In Ah và Kim Min Gyu.

Nhân vật Jin Young Seo chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tính cách tử tế, nhiệt tình, thậm chí có phần tinh nghịch, dù là một thiên kim tiểu thư. Hơn nữa, sự hào phóng mà Young Seo dành cho bạn thân cũng khiến không ít người "ghen tỵ".

"Oasis" sẽ bắt đầu quay vào tháng 9 sau khi kết thúc quá trình đọc kịch bản và phát sóng qua đài KBS2 vào nửa đầu năm 2023.