Ngoài ra, theo bạn bè của nữ diễn viên, sau sự việc đại gia Trần Vinh Luyện bị xét xử và định nhiều tội danh, cô và gia đình đang cố gắng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết chưa tiết lộ địa điểm chính xác mà An Dĩ Hiên đang cư trú. Hiện tại, không rõ cô ở Ma Cao hay đã trở về Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra, An Dĩ Hiên không có ý định quay lại làm việc trong ngành giải trí.

An Dĩ Hiên không chia tay chồng sau khi anh sa cơ. Ảnh: IT.

Hiện tại, do scandal của chồng, An Dĩ Hiên đã chọn sống kín đáo vì câu chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, khiến cô không thể tiếp tục giữ vai trò một diễn viên. Cô từng là một mỹ nhân nổi tiếng ở Đài Loan và có sự nghiệp thành công trong ngành giải trí Trung Quốc. Trong thời gian chồng cô chưa bị bắt, An Dĩ Hiên thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa để thể hiện cuộc sống giàu có của mình. Do đó, khi chồng cô vướng vào vấn đề pháp lý, nữ diễn viên cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương.

An Dĩ Hiên không ly hôn sau khi chồng đại gia sa cơ

Ngày 21/4, Trần Vinh Luyện đã bị tuyên án 14 năm tù cho 83 tội danh gồm rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm và làm thất thoát 73 triệu USD tiền thuế. Nữ diễn viên An Dĩ Hiên vắng mặt trong phiên tòa xét xử chồng.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Vinh Luyện đã sử dụng Câu lạc bộ VIP Đại Tấn để thu hút các con bạc. Ước tính, từ tháng 4/2014 tới tháng 2/2020, doanh thu của CLB này khoảng 34,9 tỷ NDT, trong đó phía Trần Vinh Luyện bỏ túi 1,5 tỷ NDT tiền lãi bất hợp pháp, dẫn đến thất thoát hơn 570 triệu NDT tiền thuế đánh bạc cho Chính phủ. Ngoài ra, phía Trần Vinh Luyện còn bị tố cáo tham gia hoạt động rửa tiền.

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm vào đầu tháng 12/2022, tòa án yêu cầu Trần Vinh Luyện và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền hơn 91 triệu USD. Đứng trước tòa, Trần Vinh Luyện nhiều lần kêu oan, xin được tuyên trắng án.

An Dĩ Hiên là cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ, tham gia nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Tân Thủy Hử... Nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp từng được nhiều người theo đuổi, trong đó có doanh nhân Trần Vinh Luyện. Anh bỏ ra gần hai năm kiên trì chinh phục trái tim người đẹp, nhẫn nại theo cô từ New York tới Paris, Đại lục rồi về Đài Loan. Cuối cùng, tấm chân tình của anh khiến cô cảm động và đồng ý.

Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, cô luôn được anh yêu chiều, nâng niu như công chúa. Sau khi chồng bị bắt, cô lặng lẽ xóa nhiều hình ảnh gia đình trên Weibo, khóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chỉ để lại thông tin riêng và con cái. Xung quanh những đồn đoán về cuộc hôn nhân của hai người, đại diện An Dĩ Hiên cho biết không trả lời về chuyện cá nhân nghệ sĩ.